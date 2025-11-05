Cesaretimizle Ajax’ı yeneriz!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi basın toplantısında iddialı konuştu. Rakibin, kendilerini yenmek isteyeceğini vurgulayan 52 yaşındaki hoca, "Burada alacağımız bir galibiyet, bizi farklı yerlere götürecek. Büyük hayaller kurmak için bu maç önemli" dedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta da cesur oynadıklarını belirten Buruk, şöyle devam etti: "O cesaretimizden ödün vermedik. Hiçbir maça beraberlik için çıkmadık. Son iki maçımızda en önemli şey, takım olarak hareket etmemizdi. Bunu doğru yaparsak, önemli bir kalitemiz var ve bu da bize galibiyeti getirir." Uğurcan Çakır ise Ajax'ın kalecisi Pasveer'in 42 yaşında olmasıyla ilgili soruya, "İnşallah ben de o yaşları Galatasaray forması ile görebilirim" yanıtını verdi.

GEÇEN SEZONUN RÖVANŞ MAÇI!

Galatasaray ile Ajax, Avrupa kupalarında 1 kez karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi grup aşamasında geçen sezon oynanan bu maçı Hollanda temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

ASLAN'IN AVRUPA'DAKİ YABANCI GOLCÜLERİ

12 - Milan Baros, Shabani Nonda

11 - Gheorghe Hagi, Mario Jardel

10 - Harry Kewell

9 - Victor Osimhen

8 - Mauro Icardi



RAKAMLARLA AJAX

0 Şampiyonlar Ligi'nde 0 puan ile son sırada.

-10 -10 averaj ile Şampiyonlar Ligi'nin en kötüsü.

1 Şampiyonlar Ligi'nde attıkları tek gol penaltıdan.

4 Hollanda Ligi'nde liderin 8 puan gerisinde 4.sırada.



HOLLANDA'DA TARAFTAR KORKUSU

AJAX, Galatasaray maçı için ev sahibi bölümde yaklaşık bin bileti bloke etti. Ev sahibi üstünlüğünü korumak isteyen Hollanda ekibi, bu maça özel bilet devrini durdurdu. Deplasman tribününü tamamen dolduracak sarı-kırmızılı taraftarlar, Ajax tarafında da yer arıyor.



HEİTİNGA: ÇOK HIZLILAR

G.Saray'ı ağırlayacak Hollanda ekibi Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga, basın toplantısında sarı-kırmızılıların çok güçlü olduğunu söyledi. 41 yaşındaki hoca, "G.Saray'ın birçok maçını izledim. Liverpool'u sahasında yendi. Dış sahada oynamakla, iç sahada oynamanın farkı var. Yine de G.Saray'ın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın çok hızlı oyuncuları var. Bu takıma çok fazla geniş alan vermememiz lazım. Topu kaybetmememiz lazım. Galatasaray, genelde ilk yarı daha iyi oynuyor. Çok iyi bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.



JAKOBS'A UYARI

Sarı-kırmızılılarda bu maçta sahada olması planlanan Ismail Jakobs, sarı kart sınırında. Oyuncuya İstanbul'da oynanacak Saint-Gilloise mücadelesini kaçırmaması için dikkat uyarısı yapıldı