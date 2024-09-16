Chelsea’nin aklı Osimhen’de

Galatasaray formasını giydiği ilk maçta taraftarın gönlüne giren Victor Osimhen, Florya'da çıktığı iki antrenmanda takım arkadaşlarını kendisine hayran bıraktı. Kalitesini kısa sürede gösteren Osimhen için devre arasında sarı-kırmızılı kulübü zorlu bir süreç bekliyor. Chelsea, Osimhen'i ocak ayında transfer etmek için planını hazırladı.Sarı-kırmızılı kulübün 6 milyon Euro yıllık maaş ödediği Osimhen'in kiralık sözleşmesinde devre arasında çıkış opsiyonu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, planlamasını Osimhen ve İcardi'yi birlikte oynatmak üzerine kurguladı,Osimhen'in tribünden indirilirken çekilen bu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken İtalyan medyası da bu kareleri paylaştı...