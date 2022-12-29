Ciddi transferler yapacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlara müjde verdi… Teknik kadronun raporunu beklediklerini belirten Başkan Özbek,dedi. İki yönlü olarak ciddi bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Özbek,şeklinde konuştu.Başkan Dursun Özbek, son dönemdeduyurarak, 'Sorun yok' mesajı verdi.GOMIS'TEN duydukları memnuniyeti dile getiren G.Saray Başkanı Özbek, "Onun performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Galatasaray'a çok yakışan, her şeyini veren bir sporcu. Efendiliği, mütevazı davranışlarıyla öne çıkan biri. İnşallah bu sezon kulübe büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu da değerlendirmemizi yaparız" ifadesini kullandı.