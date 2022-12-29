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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Ciddi transferler yapacağız

BERKAY TURAN
Ciddi transferler yapacağız

“Kimse endişe etmesin, biz eksiğimizin de fazlamızın da farkındayız. Transfer sezonu birkaç gün sonra açılacak. Ciddi çalışma içerisindeyiz. İhtiyaç olan noktalara takviyeler olacak.”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlara müjde verdi… Teknik kadronun raporunu beklediklerini belirten Başkan Özbek, "Bazı eksikliklerimiz var. Transfer yapacağız" dedi. İki yönlü olarak ciddi bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Özbek, "Finansal yapıya çok dikkat etmeliyiz. Buna dikkat ederek eksiklerimizi gidereceğiz. Galatasaraylılar hiç endişe etmesin. Biz eksiğimizin de fazlamızın da farkındayız. Transfer sezonu birkaç gün sonra açılacak. Orada hareketlerimiz, ne yapacağımız çok net olarak gözükecek" şeklinde konuştu.



ÖZGÖRKEY GÖREVİNİN BAŞINDA
Başkan Dursun Özbek, son dönemde başkan yardımcısı Cemal Özgörkey'in bazı görevlerinden alındığına yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığını duyurarak, 'Sorun yok' mesajı verdi.

'GOMİS BİZE ÇOK YAKIŞIYOR''
GOMIS'TEN duydukları memnuniyeti dile getiren G.Saray Başkanı Özbek, "Onun performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Galatasaray'a çok yakışan, her şeyini veren bir sporcu. Efendiliği, mütevazı davranışlarıyla öne çıkan biri. İnşallah bu sezon kulübe büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu da değerlendirmemizi yaparız" ifadesini kullandı.

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