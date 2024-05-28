Çifte kupalı gövde gösterisi

İCARDİ'DEN DZEKO'YA GÖNDERME
Süper Lig'i 25 golle kral olarak tamamlayan Mauro İcardi, sahneye bir sürprize imza atarak çıktı. Sezon başında F.Bahçe, Edin Dzeko'nun transferini 'Beni sev' şarkısıyla duyurmuştu.
Arjantinli yıldız da buna göndermede bulunarak ellerinde meşale ve peleriniyle sahaya geldi. Şarkının yarısından sonra ise pelerini attı ve hoparlörlerden kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısı yükseldi. İcardi ardından taraftarlara üçlü çektirdi.
BÜTÜN REKORLARI PARAMPARÇA ETTİ
SÜPER Lig'de 24. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, sezonu rekorları paramparça ederek tamamladı. 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede bitiren sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı.
Fenerbahçe'nin 1988-89'da topladığı 93 puanı geçen Cimbom, lig tarihinde üç haneli puanı gören ilk takım oldu.
Aslan ayrıca 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda alınan galibiyet sayısında da rekoru eline geçirdi.
Kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 karşılaşmaya çıkaran Galatasaray, sahasındaki 35 lig müsabakasında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü. Özbek'i kulüp başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu da kutladı.
MÜZESİ KUPA KASASI PARA DOLDU
BU sezonu hem Süper Lig hem de Süper Kupa ile kapatan Galatasaray, maddi anlamda da büyük bir gelirin sahibi oldu. Lige, katılım hakkı olarak 38.3 milyon TL'yi kasasına koyarak başlayan sarı-kırmızılılar, sezon boyunca verdiği yarışta 33 galibiyet-3 beraberliğin karşılığında puan priminden 85.9 milyon TL kazandı.
Ligde 24. defa mutlu sona ulaşan Aslan, 'Şampiyonlar payından' toplamda 81 milyon TL (her şampiyonluğa 3.375 milyon TL) alırken bu sezon ligi zirvede bitirdiği için de 39.8 milyon TL'yi cebine koydu. Bu sezon kasaya giren meblağ toplamda 245 milyon TL'ye ulaştı. Aslan, Devler Ligi'nde play-off'lara gidecek. Gruplara kaldığı takdirde 18.6 milyon Euro (651 milyon TL) ayakbastı parası
ve yaklaşık 13 milyon Euro da (455 milyon TL) yayın gelirini garantileyecek.
İŞTE ŞAMPİYONLARIN SEÇTİĞİ ŞARKILAR
Galatasaraylı futbolcular, klasikleşen şekilde tek tek seçtikleri şarkılarla podyuma çıktı:
Ali Turap Bülbül: Çocukluk aşkımsın
Hamza Yiğit Akman: Senden daha güzel (Duman)
Efe Akman: Gerçekleri tarih yazar
Eyüp Aydın: Küskünüm (Müslüm Gürses)
Kerem Demirbay: Ezel dizi müziği (Toygar Işıklı)
Wilfried Zaha: Tresh
Derrick Köhn: Kendi şarkısı
Berkan Kutlu: Yansın İstanbul (Sezen Aksu)
Günay Güvenç: Sen var ya (Marş)
Tete: We Are The Champions (Queen)
Kaan Ayhan: Haydi gel içelim (Yüksek Sadakat)
Victor Nelsson: Şarkı seçmedi
Sergio Oliveira: Freed From Desire
Lucas Torreira: C'Est La Vie (Khaled)
Abdülkerim Bardakcı: Çocukluk aşkımsın
Barış Alper Yılmaz: Dağlar gibi dalgaları ben aşarım
Carlos Vinicius: We Are The Champions (Queen)
Kerem Aktürkoğlu: Dönence (Barış Manço)
Mauro İcardi: Beni Sev (Hande Yener) – Aşkın Olayım (Simge)
Fernando Muslera: Around The World (A Touch Of Class)
'FENER AĞLAMA'
MAURO İcardi, kupaları aldıktan sonra tribünlere 'Fener ağlama' diye tezahürat yaptı.
'SENİNLE 1 DAKİKA'
Galatasaray, F.Bahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve İcardi'nin golüyle 1. dakika bitmeden sahadan çekildiği Süper Kupa'yı da dün kaldırdı. Kupa sahaya gelirken stat hoparlörlerinden "Seninle 1 dakika" şarkısı çalması dikkat çekti.