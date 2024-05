Çifte kupalı gövde gösterisi

Süper Lig'i 25 golle kral olarak tamamlayan Mauro İcardi, sahneye bir sürprize imza atarak çıktı. Sezon başında F.Bahçe,Arjantinli yıldız da buna göndermede bulunarak ellerinde meşale ve peleriniyle sahaya geldi. Şarkının yarısından sonra ise pelerini attı ve hoparlörlerden kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısı yükseldi. İcardi ardından taraftarlara üçlü çektirdi.SÜPER Lig'de 24. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, sezonu rekorları paramparça ederek tamamladı. 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede bitiren sarı-kırmızılılar,Fenerbahçe'nin 1988-89'da topladığı 93 puanı geçen Cimbom,Aslan ayrıca 38 maçın 33'ünü kazanarak,Kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 karşılaşmaya çıkaran Galatasaray,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü. Özbek'i kulüp başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu da kutladı.BU sezonu hem Süper Lig hem de Süper Kupa ile kapatan Galatasaray, maddi anlamda da büyük bir gelirin sahibi oldu. Lige, katılım hakkı olarak 38.3 milyon TL'yi kasasına koyarak başlayan sarı-kırmızılılar, sezon boyunca verdiği yarıştaLigde 24. defa mutlu sona ulaşan Aslan, 'Şampiyonlar payından' toplamda 81 milyon TL (her şampiyonluğa 3.375 milyon TL) alırken bu sezon ligi zirvede bitirdiği için de 39.8 milyon TL'yi cebine koydu. Bu sezon kasaya giren meblağ toplamda 245 milyon TL'ye ulaştı. Aslan, Devler Ligi'nde play-off'lara gidecek.ve yaklaşık 13 milyon Euro da (455 milyon TL) yayın gelirini garantileyecek.Galatasaraylı futbolcular, klasikleşen şekilde tek tek seçtikleri şarkılarla podyuma çıktı:Ali Turap Bülbül: Çocukluk aşkımsınHamza Yiğit Akman: Senden daha güzel (Duman)Efe Akman: Gerçekleri tarih yazarEyüp Aydın: Küskünüm (Müslüm Gürses)Kerem Demirbay: Ezel dizi müziği (Toygar Işıklı)Wilfried Zaha: TreshDerrick Köhn: Kendi şarkısıBerkan Kutlu: Yansın İstanbul (Sezen Aksu)Günay Güvenç: Sen var ya (Marş)Tete: We Are The Champions (Queen)Kaan Ayhan: Haydi gel içelim (Yüksek Sadakat)Victor Nelsson: Şarkı seçmediSergio Oliveira: Freed From DesireLucas Torreira: C'Est La Vie (Khaled)Abdülkerim Bardakcı: Çocukluk aşkımsınBarış Alper Yılmaz: Dağlar gibi dalgaları ben aşarımCarlos Vinicius: We Are The Champions (Queen)Kerem Aktürkoğlu: Dönence (Barış Manço)Mauro İcardi: Beni Sev (Hande Yener) – Aşkın Olayım (Simge)Fernando Muslera: Around The World (A Touch Of Class)MAURO İcardi, kupaları aldıktan sonra tribünlere 'Fener ağlama' diye tezahürat yaptı.Galatasaray, F.Bahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve İcardi'nin golüyle 1. dakika bitmeden sahadan çekildiği Süper Kupa'yı da dün kaldırdı. Kupa sahaya gelirken stat hoparlörlerinden "Seninle 1 dakika" şarkısı çalması dikkat çekti.