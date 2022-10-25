Çıldırtan görüntü!

olaylı Alanyaspor maçında orta hakem Ali Palabıyık, tartışmalı kararlarıyla büyük tepki çekerken, VAR da eleştiriden nasibini almıştı.İkinci yarıda Alanyaspor ataktayken sahaya atılan oyundaki 2. topu dışarı alan ve konuk takımın atağının kesilmesini engelleyen Bayık, sosyal medyada büyük tepki topladı. Taraftarlar olay hareketle ilgili şu yorumları yaptı: "Alanya'nın pozisyonu kesilmesin diye yan hakem vazifesini bırakıp sahadaki ikinci topu dışarı atıyor. Takımı ligden çekin.""Normalde hiçbir yan hakemin topa müdahale etme hakkı yoktur, bu Türk hakemliği için tam bir rezillik."