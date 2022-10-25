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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Çıldırtan görüntü!

Çıldırtan görüntü!

Alanyaspor’un atağında yan hakem Erdem Bayık’ın da oyundaki 2. topu, sahaya girip dışarı alması büyük tepki çekti

G.Saray'ın olaylı Alanyaspor maçında orta hakem Ali Palabıyık, tartışmalı kararlarıyla büyük tepki çekerken, VAR da eleştiriden nasibini almıştı. Karşılaşmada yan hakem Erdem Bayık'ın bir görüntüsü de taraftarları çıldırttı. İkinci yarıda Alanyaspor ataktayken sahaya atılan oyundaki 2. topu dışarı alan ve konuk takımın atağının kesilmesini engelleyen Bayık, sosyal medyada büyük tepki topladı. Taraftarlar olay hareketle ilgili şu yorumları yaptı: "Alanya'nın pozisyonu kesilmesin diye yan hakem vazifesini bırakıp sahadaki ikinci topu dışarı atıyor. Takımı ligden çekin." "Hayatımda ilk kez oyun oynanırken hakemin sahaya girip topa müdahale ettiğini gördüm." "Normalde hiçbir yan hakemin topa müdahale etme hakkı yoktur, bu Türk hakemliği için tam bir rezillik."

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Çıldırtan görüntü!
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