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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Cimbom kalede sınırları aştı

UĞUR ÇEM
Cimbom kalede sınırları aştı

Ağlarında gördüğü 26 golle Süper Lig’in en az fileleri sarsılan ekibi durumundaki Galatasaray, bu alanda Avrupa’da lider takımlar arasında devleri sollayıp en iyi 5’inci kulüp oldu

İcardi'nin golleriyle İstanbulspor deplasmanından zaferle ayrılan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Koşar adım şampiyonluğa giden Okan Buruk'un Aslanları, yine gol yemeyerek kalede ve savunmada farkını gösterdi. Cimbom, bu sezon 32 maçta rakiplerine 15 karşılaşmada geçit vermezken içeride 5, dışarıda da 10 maçta kalesine duvar ördü. 26 kez filelerini düşüren Cimbom, Süper Lig'de ağları en az sarsılan takım olurken, adını Avrupa'nın da en iyileri arasına yazdırdı.

GEÇEN SEZONA SÜNGER ÇEKTİ
Avrupa'da lider takımlar içerisinde Galatasaray, en az gol yiyen 5'inci kulüp oldu. Okan Buruk'un Aslanları, Antwerp (29), Feyenoord (28), Manchester City (31), Bayern Münih (34) ve PSG'yi (35) geride bıraktı. İspanyol devi Barcelona (13) ilk sırada yer aldı. Geçen sezonu 13'üncü bitiren Galatasaray, ilk 32 maçta 47 gol yemişti.

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Cimbom kalede sınırları aştı
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