Cimbom kalede sınırları aştı

cardi'nin golleriyle İstanbulspor deplasmanından zaferle ayrılan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.Cimbom, bu sezon 32 maçta rakiplerine 15 karşılaşmada geçit vermezken içeride 5, dışarıda da 10 maçta kalesine duvar ördü. 26 kez filelerini düşürenAvrupa'da lider takımlar içerisinde Galatasaray, en az gol yiyen 5'inci kulüp oldu. Okan Buruk'un Aslanları, Antwerp (29), Feyenoord (28), Manchester City (31), Bayern Münih (34) ve PSG'yi (35) geride bıraktı.