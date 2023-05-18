Cimbom kalede sınırları aştı

Ağlarında gördüğü 26 golle Süper Lig’in en az fileleri sarsılan ekibi durumundaki Galatasaray, bu alanda Avrupa’da lider takımlar arasında devleri sollayıp en iyi 5’inci kulüp oldu
İcardi'nin golleriyle İstanbulspor deplasmanından zaferle ayrılan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı. Koşar adım şampiyonluğagiden Okan Buruk'un Aslanları,yine gol yemeyerek kalede vesavunmada farkını gösterdi. Cimbom, bu sezon 32 maçta rakiplerine 15 karşılaşmada geçit vermezken içeride 5, dışarıda da 10 maçta kalesine duvar ördü. 26 kez filelerini düşüren Cimbom,Süper Lig'de ağları en az sarsılantakım olurken, adını Avrupa'nın daen iyileri arasına yazdırdı.
GEÇEN SEZONA SÜNGER ÇEKTİ
Avrupa'da lider takımlar içerisinde Galatasaray, en az gol yiyen 5'inci kulüp oldu. Okan Buruk'un Aslanları, Antwerp (29), Feyenoord (28), Manchester City (31), Bayern Münih (34) ve PSG'yi (35) geride bıraktı. İspanyol devi Barcelona(13) ilk sırada yer aldı. Geçensezonu 13'üncü bitiren Galatasaray,ilk 32 maçta 47 gol yemişti.