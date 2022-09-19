Cimbom, Seferovic opsiyonunda zora girdi!

ICARDI VE MATA TAKIMA MONTE EDİLECEK

Galatasaray 16 Ekim'e kadar sadece bir lig maçına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip Milli Takım arasının ardından Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak, ardından 9. haftayı 'bay' geçecek. Okan Buruk, bu süre zarfında Icardi ve Mata'ya yapılacak yüklemelerle iki yıldızını da takıma monte edecek. Yepyeni kurulan Galatasaray takımının da fiziksel açıdan daha iyi noktaya gelmesi, birbirini de tanıması ile daha kaliteli oyun hedefleniyor.