Cimbom’a Londra’dan sürpriz ziyaret

LONDRA Belediye Başkanı Sadiq Khan, beraberindeki heyet ile Galatasaray Kulübü
'nü ziyaret etti. RAMS Park
'taki görüşmede ayrıca Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban da yer aldı. Açıklamalarda bulunan Khan şu ifadeleri kullandı: ''Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi.
Gençlik yıllarımda idolüm Graeme Souness, G.Saray'a geldi ve o zamandan beri bu takımı destekliyorum. G.Saray'ın UEFA Kupası'nı kazandığını izlemek bana büyük mutluluk vermişti."
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Mete Efendioğlu - Editör