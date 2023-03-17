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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Çizme’nin gözü Abdülkerim’de

Çizme’nin gözü Abdülkerim’de

Milli takım kapısını aralayan Galatasaray’ın stoperine Torino, Atalanta ve Udinese talip

Sezon başında 2.8 milyon Euro'ya alınan Abdülkerim Bardakcı performansı ile takımın da değişmez isimlerinden biri oldu. A Milli Takım kadrosuna da davet edilmesi beklenen 28 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekipleri devrede. Merih Demiral'ı kadrosunda barındıran Atalanta'nın yanı sıra Torino ve Udinese de oyuncuyu yakından takip ediyor. G.Saray ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan stoper için sezon sonuna kadar takipte kalacak olan İtalyan kulüpleri buna göre de teklif yapacak. Sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu 7 milyon Euro altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Ayrıca Nelsson'un sezon sonu daha yüksek bir bonservisle gönderilmesi halinde Abdülkerim kesinlikle satılmayacak.

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Çizme’nin gözü Abdülkerim’de
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