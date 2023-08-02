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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Çocukluk hayalim için teklifleri reddettim

Çocukluk hayalim için teklifleri reddettim

G.Saray’ın yeni transferi Kerem Demirbay dün gece İstanbul’a geldi, “İspanya ve İngiltere’ye gitmedim, çok şükür hayal ettiğim yerdeyim” dedi

İcardi, Zaha, Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Günay'ı kadrosuna katan G.Saray, son olarak Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüple yaptığı ilk görüşmede, "G.Saray gibi büyük bir kulüpte oynamayı kim istemez! Yıldızlar karması gibi takım" diyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kerem ile yıllık 3 milyon Euro'dan anlaşan Cimbom, kulübü Bayer Leverkusen'e de 4 milyon Euro bonservis ödeyecek. Dün gece eşiyle birlikte İstanbul'a gelen gurbetçi futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. İspanya'dan ve İngiltere'den teklifler vardı. Okan hocayla, Erden Bey'le güzel konuşmalarım geçti ve benim için sadece bir durum vardı; o da Galatasaray… Çok şükür buradayım" diye konuştu. Kerem, Bayer Leverkusen'e 2019-2020'de 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

GOLLERDE MESAFE TANIMIYOR
A takım seviyesinde 289 karşılaşması olan Kerem, 39 gol ve 65 asiste imza attı.
Uzaktan sert şutlarıyla bilinen gurbetçi oyuncu, kariyerinde 11 golünü ceza sahası dışından 4'ünü serbest vuruştan ağlarla buluşturdu.
4 sezondur formasını giydiği Leverkusen'de sadece 3 kez sakatlık yaşadı. Toplamda 6 defa takımını sahada yalnız bıraktı.
Geçen sezon takımda arkadaşlarına en fazla pozisyon hazırlayan (5) futbolcu olurken kilit pas değerinde de (32) iki numaraya yerleşti.
2017'de Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Kerem, TFF'de değişen statüyle Süper Lig'de yabancı yerine yerli statüsünde forma giyecek.

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Çocukluk hayalim için teklifleri reddettim
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