Çocukluk hayalim için teklifleri reddettim

İcardi, Zaha, Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Günay'ı kadrosuna katan G.Saray, son olarak Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüple yaptığı ilk görüşmede,diyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kerem ile yıllık 3 milyon Euro'dan anlaşan Cimbom, kulübü Bayer Leverkusen'e deödeyecek. Dün gece eşiyle birlikte İstanbul'a gelen gurbetçi futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. İspanya'dan ve İngiltere'den teklifler vardı. Okan hocayla, Erden Bey'le güzel konuşmalarım geçti veÇok şükür buradayım" diye konuştu. Kerem, Bayer Leverkusen'e 2019-2020'de 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.seviyesinde 289 karşılaşması olan Kerem, 39 gol ve 65 asiste imza attı.sert şutlarıyla bilinen gurbetçi oyuncu, kariyerinde 11 golünü ceza sahası dışından 4'ünü serbest vuruştan ağlarla buluşturdu.formasını giydiği Leverkusen'de sadece 3 kez sakatlık yaşadı. Toplamda 6 defa takımını sahada yalnız bıraktı.sezon takımda arkadaşlarına en fazla pozisyon hazırlayan (5) futbolcu olurken kilit pas değerinde de (32) iki numaraya yerleşti.Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Kerem, TFF'de değişen statüyle Süper Lig'de yabancı yerine yerli statüsünde forma giyecek.