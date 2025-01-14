Çok güçlüsün aslanım!

Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Galatasaray'ı, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı ve İcardi'nin sakatlığı da durduramadı.Son Başakşehir deplasmanında golleri Barış atarken, asistler Osimhen ve Yunus'tan geldi.Osimhen 10 gol-4 asist, Barış Alper 10 gol-1 asist, Yunus 6 gol-6 asist karnesine sahip. Birbirlerine verdikleri gol pasları dışında bu üçlüden 26 gol-6 asistlik katkı ortaya çıktı. Galatasaray, zirvedeki yeriniOsimhen, Yunus ve Barış Alper'e borçlu.