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Giriş Tarihi: 14.1.2025

Çok güçlüsün aslanım!

Geçen sezon İcardi-Kerem-Mertens ile lige damga vuran Galatasaray bu kez başarıyı yeni üçlüsünde buldu Osimhen 10 gol-4 asist, Barış Alper 10 gol-1 asist, Yunus 6 gol-6 asist ile skor yükünün %63'üne imza attı

MEHMET ÖZCAN
Çok güçlüsün aslanım!
Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Galatasaray'ı, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı ve İcardi'nin sakatlığı da durduramadı. İleri uçta Victor Osimhen'le yeni düzene geçen sarı-kırmızılı takım, kenar forvetleri Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'la Süper Lig'de rakip tanımadı. Son Başakşehir deplasmanında golleri Barış atarken, asistler Osimhen ve Yunus'tan geldi. Aslan'ın yeni hücum üçlüsü, ligin ilk yarısında atılan 51 golün 32'sine direkt etki etti. Osimhen 10 gol-4 asist, Barış Alper 10 gol-1 asist, Yunus 6 gol-6 asist karnesine sahip. Birbirlerine verdikleri gol pasları dışında bu üçlüden 26 gol-6 asistlik katkı ortaya çıktı. Galatasaray, zirvedeki yerini skor yükünün yüzde 63'ünü çeken Osimhen, Yunus ve Barış Alper'e borçlu.

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Çok güçlüsün aslanım!
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