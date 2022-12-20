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Giriş Tarihi: 20.12.2022

‘Çok istiyordum’

‘Çok istiyordum’
Galatasaray'ın Kosovalı yıldız oyuncusu Milot Rashica, kulüp televizyonuna konuştu. Sarıkırmızılı kulübe transfer olmayı çok istediğini dile getiren Rashica, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini biliyordum. Ve bu ilgiden de memnundum, ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Sonunda da transferim tamamlandı ve buradayım" şeklinde konuştu. RONALDO DA BENIM GIBI
26 yaşındaki kanat oyuncusu, idolünün de Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. Portekizli dünya yıldızıyla aynı mevkide görev yaptığını vurgulayan Rashica, "İkimizin de sağ ayağı çok güçlü. Çocukluğumdan beri onu takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

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