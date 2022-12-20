‘Çok istiyordum’

Galatasaray'ın Kosovalı yıldız oyuncusu Milot Rashica, kulüp televizyonuna konuştu. Sarıkırmızılı kulübe transfer olmayı çok istediğini dile getiren Rashica, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiğinibiliyordum. Ve bu ilgiden dememnundum, ilk duyduğumdaçok heyecanlanmıştım.Galatasaray'a gelmeyi çokistiyordum. Sonunda da transferimtamamlandı ve buradayım" şeklinde konuştu. RONALDO DA BENIM GIBI
26 yaşındaki kanat oyuncusu, idolünün de Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. Portekizli dünya yıldızıyla aynı mevkide görev yaptığını vurgulayan Rashica, "İkimizin desağ ayağı çok güçlü. Çocukluğumdanberi onu takipediyorum" ifadelerini kullandı.