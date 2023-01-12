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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Çok özel bir geceydi!

BERKAY TURAN
Çok özel bir geceydi!

Kadıköy’deki maça çok sıkı hazırlandıklarını söyleyen Uruguaylı kaleci, “Rakibimizi iyi analiz edip istediğimizi aldık. Bizim için özel bir galibiyetti. Şampiyonluk şu anda bir hayal ve o hayal için her şeyi yapacağız” dedi

Tam 12 sezondur formasını giydiği Galatasaray'da 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kaldıran isimleri arasına giren Fernando Muslera, dün Florya'da basının karşısına çıktı. Kadıköy'de 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçındaki başarılı performansıyla yine alkış toplayan Uruguaylı kaleci, rakibi devirme planlarının işe yaradığını söyledi. "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik ve istediğimizi almayı başardık" diyen 36 yaşındaki file bekçisi, "Sonuç 3-0 ama son dakikalarda iki gol attık. Onlar da iyi mücadele ettiler, beraberliği aramaya çalıştılar. Taraftar için çok ayrı, bizim için ve onlar için özel bir galibiyetti. O açıdan çok güzel bir başarı aldık" dedi.

HATAYSPOR MAÇI RAHAT OLMAZ
Ligde yarın oynayacakları Hatayspor maçının da zor olacağını vurgulayan Muslera, "Türkiye'de sadece üç büyüklere karşı değil, bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, şimdi Hatayspor maçında rahat olacağız diye bir şey yok. Tam tersine Hatayspor'a karşı daha konsantre bir şekilde çıkacağız. Derbiye hazırlanıyormuş gibi hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SIKINTILARIN ÜZERİNE GİTTİK
Takımda keyifli bir ortam olduğunu belirten kaptan, "Sahamızdaki performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeyler vardı. Onların üzerine gittik ve güzel bir sonuç aldık. Dolayısıyla çok mutluyuz. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. Biz keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar da bununla birlikte geliyor" ifadesini kullandı.

FİZİĞİM EL VERDİKÇE OYNARIM
Kariyer planı hakkındaki soruya, "Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim. Bir sonraki adımla ilgili herhangi bir düşüncem yok" yanıtını veren Muslera, şampiyonluk yarışı konusunda ise, "Sezonun bitmesine daha çok var. Pozitif düşünceyle devam etmeliyiz. Her maç çok zor olacak. Türkiye Kupası da hedeflerimizden biri. Şampiyonluk şu anda hayal, o hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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