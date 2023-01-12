Çok özel bir geceydi!

Tam 12 sezondur formasını giydiği Galatasaray'da 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kaldıran isimleri arasına giren Fernando Muslera, dün Florya'da basının karşısına çıktı. Kadıköy'de 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçındaki başarılı performansıyla yine alkış toplayan Uruguaylı kaleci, rakibi devirme planlarının işe yaradığını söyledi.diyen 36 yaşındaki file bekçisi,dedi.Ligde yarın oynayacakları Hatayspor maçının da zor olacağını vurgulayan Muslera, "Türkiye'de sadece üç büyüklere karşı değil, bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, şimdi Hatayspor maçında rahat olacağız diye bir şey yok. Tam tersine Hatayspor'a karşı daha konsantre bir şekilde çıkacağız.diye konuştu.Takımda keyifli bir ortam olduğunu belirten kaptan, "Sahamızdaki performansımızdan çok memnunuz.Dolayısıyla çok mutluyuz. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. Biz keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar da bununla birlikte geliyor" ifadesini kullandı.Kariyer planı hakkındaki soruya, "Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim. Bir sonraki adımla ilgili herhangi bir düşüncem yok" yanıtını veren Muslera, şampiyonluk yarışı konusunda ise, "Sezonun bitmesine daha çok var. Pozitif düşünceyle devam etmeliyiz. Her maç çok zor olacak.Şampiyonluk şu anda hayal, o hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.