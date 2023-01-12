Çok özel bir geceydi!

Kadıköy’deki maça çok sıkı hazırlandıklarını söyleyen Uruguaylı kaleci, “Rakibimizi iyi analiz edip istediğimizi aldık. Bizim için özel bir galibiyetti. Şampiyonluk şu anda bir hayal ve o hayal için her şeyi yapacağız” dedi
Tam 12 sezondur formasını giydiği Galatasaray'da 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kaldıran isimleri arasına giren Fernando Muslera, dün Florya'da basının karşısına çıktı. Kadıköy'de 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçındaki başarılı performansıyla yine alkış toplayan Uruguaylı kaleci, rakibi devirme planlarının işe yaradığını söyledi. "Fenerbahçe'yiiyi analiz ettik ve istediğimizialmayı başardık" diyen 36 yaşındaki file bekçisi, "Sonuç 3-0ama son dakikalardaiki gol attık. Onlar daiyi mücadele ettiler,beraberliği aramaya çalıştılar. Taraftar içinçok ayrı, bizim için veonlar için özel bir galibiyetti.O açıdan çok güzelbir başarı aldık" dedi.
HATAYSPOR MAÇI RAHAT OLMAZ
Ligde yarın oynayacakları Hatayspor maçının da zor olacağını vurgulayan Muslera, "Türkiye'de sadece üç büyüklere karşı değil, bütün takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe'yi yendik, şimdi Hatayspor maçında rahat olacağız diye bir şey yok. Tam tersine Hatayspor'a karşı daha konsantre bir şekilde çıkacağız. Derbiye hazırlanıyormuşgibi hazırlanmayadevam edeceğiz" diye konuştu.
SIKINTILARIN ÜZERİNE GİTTİK
Takımda keyifli bir ortam olduğunu belirten kaptan, "Sahamızdaki performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeylervardı. Onların üzerinegittik ve güzel bir sonuçaldık. Dolayısıyla çok mutluyuz. Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. Biz keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar da bununla birlikte geliyor" ifadesini kullandı.
FİZİĞİM EL VERDİKÇE OYNARIM
Kariyer planı hakkındaki soruya, "Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim. Bir sonraki adımla ilgili herhangi bir düşüncem yok" yanıtını veren Muslera, şampiyonluk yarışı konusunda ise, "Sezonun bitmesine daha çok var. Pozitif düşünceyle devam etmeliyiz. Her maç çok zor olacak. Türkiye Kupası da hedeflerimizdenbiri. Şampiyonluk şu anda hayal, o hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.