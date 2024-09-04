Çöplükten zirveye!

1998'DE
yıldız futbolcu, Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.
6 KARDEŞİN
en küçüğü olan Victor, kentin en fakir bölgelerinden biri olarak
kabul edilen
Olusosun'da teneke evlerde yaşadı.
KÜÇÜK
yaşta annesini kaybeden Osimhen, babası ve diğer kardeşleri ile birlikte geçim savaşının içinde bir hayat sürdürdü.
SU
satarak ailesine destek olan oyuncu,
bir yandan da futbola gönül vererek çıkış yolu
aradı. Sürekli bir arayış içinde oldu.
NİJERYA'DA
yaşadıkları bölgede olan Olusosun çöp alanında bulduğu yırtık ayakkabılarla futbol oynayan Victor Osimhen'in
yeteneği gözle görülür hale geldi ve ardından Ultimate Strikers Academy'de kariyerine adım attı.
SONRASINDA
ise Nijerya U17 Milli Takımı ile gösterdiği performans, onu Alman Wolfsburg'a taşıdı
. Ve hayatı değişti...
İLK ONAY MERTENS'TEN
Napoli'de Mertens ile birlikte forma giyen Osimhen'in gelişinde Belçikalı yıldızın da payı var. Nijeryalı'nın, G.Saray'ın teklifi sonrasında eski takım arkadaşı ile görüştüğü de öğrenilirken, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştuk. Onunla tekrar oynamak içi sabırsızlanıyorum" yorumunu da yaptı.