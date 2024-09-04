Çöplükten zirveye!

yıldız futbolcu,en küçüğü olankabul edilenOlusosun'da teneke evlerde yaşadı.yaştasatarak ailesine destek olan oyuncu,bir yandan da futbola gönül vererek çıkış yoluaradı. Sürekli bir arayış içinde oldu.yaşadıkları bölgede olanyeteneği gözle görülür hale geldiise. Ve hayatı değişti...Napoli'de Mertens ile birlikte forma giyen Osimhen'in gelişinde Belçikalı yıldızın da payı var. Nijeryalı'nın, G.Saray'ın teklifi sonrasında eski takım arkadaşı ile görüştüğü de öğrenilirken, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştuk. Onunla tekrar oynamak içi sabırsızlanıyorum" yorumunu da yaptı.