Cumaya kadar acil 2 bek lazım

Teknik direktör Okan Buruk, "Bu maçlar bize şampiyonluğu getirecek. Futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkür ederim" dedi.ancak kulübe rekor bir bonservis bedeli kazandırdığını belirten tecrübeli hoca, transferler için ise "Hızlı bir şekilde, cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek almamız gerekiyor. Erden Bey uğraşıyor ve yönetimimiz bize destek veriyor.yorumunu yaptı.Buruk, psikolojik üstünlükle ilgili soruyaBizim de böyle maçlarımız var. F.Bahçe de bizim gibi dominant oynuyor. İnanılmaz bir yarış var.Hangi takım daha az hata yaparsa şampiyon olacak.Gündüz Kılıç'ın rekorunu kırmasıyla ilgili de şunları söyledi: "G.Saray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 5 topumuz da direkten döndü. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.71 dk. oyunda kaldı %91 İsabetli pas 1 Tehlike engelleme 1/1 Hava topu kazanma 3/1 İkili mücadele alma 9 Top kaybıBu sezon savunmanın solunda sırasıyla Angelino, Dubois, Kazımcan, Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ı deneyen Okan Buruk'un 7. tercihi Berkan Kutlu oldu. 6 ve 8 numara oynayan Berkan, G.Antep maçında sol bekte görev yaptı. Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in yerine yeni bir isim alınana kadar savunmanın sağında Kaan Ayhan ve Barış Alper dönüşümlü kullanılacak. Dün sağ bekte Kaan forma giyerken sağ açık olarak Barış tercih edildi.