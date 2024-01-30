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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Cumaya kadar acil 2 bek lazım

MEHMET ÖZCAN
Cumaya kadar acil 2 bek lazım

BURUK: “Bizim hedefimiz rekorlardan çok şampiyon olmak. Hızlı bir şekilde, cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek transferi yapmamız gerekiyor. Assignon listemizde olan oyunculardan biri”

Teknik direktör Okan Buruk, "Bu maçlar bize şampiyonluğu getirecek. Futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkür ederim" dedi. Sacha Boey'in gidişine üzüldüğünü ancak kulübe rekor bir bonservis bedeli kazandırdığını belirten tecrübeli hoca, transferler için ise "Hızlı bir şekilde, cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek almamız gerekiyor. Erden Bey uğraşıyor ve yönetimimiz bize destek veriyor. Lorenz Assignon da adı geçen oyunculardan biri ama net bir görüşmemiz olmadı. Barış her mevkiide oynadığı için değerini arttırıyor. Ondan çok memnunum. Kaan'ı da orta alanda kullanmak istiyorum" yorumunu yaptı.

'MAYISLAR BİZİMDİR!'
Buruk, psikolojik üstünlükle ilgili soruya "F.Bahçe de son 3 maçını zorlanarak kazandı. Bizim de böyle maçlarımız var. F.Bahçe de bizim gibi dominant oynuyor. İnanılmaz bir yarış var. Psikolojik üstünlük diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Hangi takım daha az hata yaparsa şampiyon olacak. G.Saray'ın genlerinde yarışta olduğu şampiyonluğu kazanmak var. Yine, 'Mayıslar bizim' demek istiyorum" yanıtını verdi. Gündüz Kılıç'ın rekorunu kırmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz, asıl hedefimiz şampiyon olmak. G.Saray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 5 topumuz da direkten döndü. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

BERKAN NE YAPTI?
71 dk. oyunda kaldı %91 İsabetli pas 1 Tehlike engelleme 1/1 Hava topu kazanma 3/1 İkili mücadele alma 9 Top kaybı

7. İSİM BERKAN
Bu sezon savunmanın solunda sırasıyla Angelino, Dubois, Kazımcan, Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ı deneyen Okan Buruk'un 7. tercihi Berkan Kutlu oldu. 6 ve 8 numara oynayan Berkan, G.Antep maçında sol bekte görev yaptı. Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in yerine yeni bir isim alınana kadar savunmanın sağında Kaan Ayhan ve Barış Alper dönüşümlü kullanılacak. Dün sağ bekte Kaan forma giyerken sağ açık olarak Barış tercih edildi.

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Cumaya kadar acil 2 bek lazım
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