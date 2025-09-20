Dağlar kadar fark var!

Transfere milyonlar döken G.Saray, yıllık ücretlerde de astronomik bedeller ödüyor. Yenildiği Eintracht Frankfurt'un kilit isimlerinin ücretleri ise kat kat geride. Yeni transferler Osimhen (21 milyon Euro), Sane (12 milyon Euro), İcardi (10 milyon Euro), Singo (4.8 milyon Euro), İlkay (4.5 milyon Euro) yüksek ücretler alırken Frankfurt'un kazançlarının bir bölümü ise şöyle: Koch- 1.8 milyon Euro, Dahoud-1.7 milyon Euro, Götze-1.8 milyon Euro, Wahi-1.8 milyon Euro, Theate-1.7 milyon Euro.



SADECE TORREİRA

GALATASARAY, 5-1 kaybettiği Eintracht Frankfurt müsabakasında rakibinden 11 km az koşarken Torreira öne çıkan isim oldu. Uruguaylı orta saha toplamda 10.9 km ile Aslan adına en çok mesafe kat eden isimdi.