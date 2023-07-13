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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Daha yaşlı ve yavaşım son sezonum olabilir

Daha yaşlı ve yavaşım son sezonum olabilir

“Oyuncu olarak belki de son sezonum. Her andan keyif almak istiyorum. Tekrar şampiyon olarak bir şeylere nokta koymayı hedefliyorum.”

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Avusturya kampında A Spor'dan Emre Kaplan'a konuştu. Şampiyonlukla taçlanan geçen sezonun kendisi için çok özel olduğunu söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, takımdaki en yaşlı isimlerden biri olduğunu belirterek, yeşil sahalarda son yılını geçireceğini söyledi ve şöyle konuştu:
ŞAMPIYONLUK anlarını yaşamak sıra dışıydı. Takım olarak kutladık, çok güzeldi. Bu sezon da bunu tekrarlamak istiyorum. Oyuncu olarak belki de son sezonum. Bu nedenle yeniden şampiyonluk kazanarak bir şeylere nokta koymak istiyorum.

GENÇLERLE İLGİLENMEYİ SEVİYORUM

BU sene geçirdiğim her andan keyif almak istiyorum. Bitirdiğim zaman da Galatasaray'ı kalbimde tutacağım. Gururlu şekilde futbolu bırakmalıyım.
GALATASARAY'DA daha çok orta saha gibiyim. Çok oyuncu gelmişti, yeni sisteme adapte olmak zordu. Kendi açımdan bakacak olursam daha yaşlıyım ve daha yavaşım.
BAFE (Gomis) gittikten sonra en yaşlılardan biriyim Nando (Muslera) ile beraber. Gençlerle ilgilenmeyi seviyorum. Onlara tavsiye vermeyi, yanlarında olmayı seviyorum.

İCARDİ'Yİ BEKLİYORUM

GEÇEN sene bize çok katkı sundu İcardi. Güzel bir ilişkimiz vardı. Umarım gelir. Bizim için çok güzel olur.
BIRLIKTE oynadığım en iyi oyuncu Gonzalo Higuain.

STADYUMLAR MUHTEŞEM!

GALATASARAY'DAN bu kadar büyük ilgi beklemiyordum. İtalya'ya, Belçika'ya gidiyorum, Galatasaray taraftarı her yerde. Napoli taraftarlarına benziyorlar. Tüm Türkiye'yi çok sevdim. Tatile Alaçatı ve Bodrum'a gittim. Çok çok sevdim. Lig çok güzel. Stadyumlar muhteşem. Galatasaray taraftarı her yerde bizi destekliyor, sanki kendi stadyumumuzda gibi oluyoruz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDERİZ

GEÇEN sene geldiğimde hem ligi hem kupayı kazanmayı istiyordum. Kupada Başakşehir'e elendik. Bu sene lig ve Şampiyonlar Ligi var. Ligi tekrar kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum.
GALATASARAY'DA oynuyorsanız, kazanmak için sahaya çıkarsınız. Fenerbahçe maçına çıkıyorduk. Ayrıca bir önem atfettik bu maça. Hem kendi evimizde hem deplasmanda 3-0 kazanmayı bildik.
GELDIĞIMDE iyi oyuncular vardı. Barış geldiğinde daha farklıydı, sezon sonunda kendini çok geliştirdi. Milli takıma gitti. Sacha Boey da aynı şekilde, sağ bekteki tüm sorunları çözdü Galatasaray için. Nelsson, Abdülkerim, Kerem, Yunus vardı. Yunus sonradan oyuna girip değiştirdi. Takım olarak çok iyiydik aslında.

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Daha yaşlı ve yavaşım son sezonum olabilir
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