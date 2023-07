Daha yaşlı ve yavaşım son sezonum olabilir

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Avusturya kampında A Spor'dan Emre Kaplan'a konuştu.anlarını yaşamak sıra dışıydı. Takım olarak kutladık, çok güzeldi. Bu sezon da bunu tekrarlamak istiyorum. Oyuncu olarak belki de son sezonum.sene geçirdiğim her andan keyif almak istiyorum. Bitirdiğim zaman da Galatasaray'ı kalbimde tutacağım. Gururlu şekilde futbolu bırakmalıyım.daha çok orta saha gibiyim. Çok oyuncu gelmişti, yeni sisteme adapte olmak zordu. Kendi açımdan bakacak olursam daha yaşlıyım ve daha yavaşım.(Gomis) gittikten sonra en yaşlılardan biriyim Nando (Muslera) ile beraber.Onlara tavsiye vermeyi, yanlarında olmayı seviyorum.sene bize çok katkı sundu İcardi. Güzel bir ilişkimiz vardı. Umarım gelir. Bizim için çok güzel olur.oynadığım en iyi oyuncu Gonzalo Higuain.bu kadar büyük ilgi beklemiyordum. İtalya'ya, Belçika'ya gidiyorum, Galatasaray taraftarı her yerde. Napoli taraftarlarına benziyorlar. Tüm Türkiye'yi çok sevdim. Tatile Alaçatı ve Bodrum'a gittim. Çok çok sevdim. Lig çok güzel. Stadyumlar muhteşem. Galatasaray taraftarı her yerde bizi destekliyor, sanki kendi stadyumumuzda gibi oluyoruz.sene geldiğimde hem ligi hem kupayı kazanmayı istiyordum. Kupada Başakşehir'e elendik.oynuyorsanız, kazanmak için sahaya çıkarsınız. Fenerbahçe maçına çıkıyorduk.Hem kendi evimizde hem deplasmanda 3-0 kazanmayı bildik.iyi oyuncular vardı. Barış geldiğinde daha farklıydı, sezon sonunda kendini çok geliştirdi. Milli takıma gitti.Yunus sonradan oyuna girip değiştirdi. Takım olarak çok iyiydik aslında.