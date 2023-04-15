Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarlar da takımlarına büyük bir coşkuyla destek vermeye devam ediyor. İstisnasız her maçta tribünleri tam kapasite dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, takıma güç verirken kulübün kasasını da dolduruyor.Taraftarlar 5 maçlık biletlere büyük ilgi gösterdi ve 15 milyon TL sıcak para girişi sağlandı.Aslantepe'de düntaraftar tribünde yerini aldı ve Kayserispor karşısında büyük bir coşkuyla takımlarını 90 dakika boyunca destekledi.Nef Stadı'nda adeta erken bayram yapan Galatasaraylı taraftarlar, eğlenceye doydu.KAYSERISPOR ile oynadığı son 3 maçında da galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, bu seriyi bozdu. Üst üste gelen gollerle ilk yarıda rakibinin direncini kırarak farka koşan ve çok önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldığı 3 maçın ardından kayıpsız yoluna devam etti.G.SARAY uzun zaman sonra tam kadro oldu. Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanan ve haftayı tedaviyle geçiren Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçına yetişti ve ilk 11'deki yerini aldı. 28 yaşındaki oyuncu, attığı paslarla da dikkat çekti.girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken, 2 kez de top uzaklaştırdı. Ayrıca oyuncuya 1 defa da faul yapıldı.Galatasaray'da 25. resmi maçına Kayserispor karşısında çıkan Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı futbolcu, kontratındaki opsiyonu dün doldurdu. Böylece opsiyonu devreye giren 35 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon da takımda olmayı garantiledi.yarının son anlarında Kayserisporlu Mensah gole giderken ceza sahasının hemen dışında Galatasaraylı Nelsson tarafından düşürüldü. Konuk takım faul ve kırmızı kart beklerken, hakem Mustafa Kürşad Filiz 'devam' dedi. Daha sonra VAR'ı dinleyen hakem Filiz, ilk yarıyı bitirdi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakemin kararına büyük tepki gösterdi.dakikada Hosseini kale önündeki pozisyonda ayağını fazla kaldırdı. İndirdiği sırada ise kramponu Torreira'nın çenesine geldi. Yüzü kan içinde kalan Uruguaylı yıldız, penaltı bekledi. Hakem önce oyunu sürdürdü. Ardından gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Hosseini ise kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Topun başına geçen İcardi, kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu.nefis bir gol atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Rakibimizin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz kazandıkça onlar çekiniyor. Puan kaybedeceklerdir. Kalan maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde" dedi.