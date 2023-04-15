Sezon başında 40 bin kombine satıp 200 milyon TL üzerinde para kazanan sarıkırmızılı kulüp, son 5 maç için çıkan biletlerden de 15 milyon TL gelir elde etti
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarlar da takımlarına büyük bir coşkuyla destek vermeye devam ediyor. İstisnasız her maçta tribünleri tam kapasite dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, takıma güç verirken kulübün kasasını da dolduruyor. Sezon başında 40bin kombine satan Galatasaray,200 milyon TL üzerinde parayıkasa koymuştu. Sarıkırmızılıkulüp, NefStadyumu'nda oynanacakson 5 maça özelsınırlı sayıda paket biletihaftaiçinde satışa sunmuştu. Taraftarlar 5 maçlık biletlere büyük ilgi gösterdi ve 15 milyon TL sıcak para girişi sağlandı.
ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEDİLER
Aslantepe'de dün 42 bin 379 taraftar tribünde yerini aldı ve Kayserispor karşısında büyük bir coşkuyla takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Üst üste atılan gollerdensonra şampiyonlukşarkıları söyleyen sarı-kırmızılılar,maç sonunda da futbolcularlagalibiyeti doyasıya kutladı. Nef Stadı'nda adeta erken bayram yapan Galatasaraylı taraftarlar, eğlenceye doydu.
HASRET BİTTİ
KAYSERISPOR ile oynadığı son 3 maçında da galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, bu seriyi bozdu. Üst üste gelen gollerle ilk yarıda rakibinin direncini kırarak farka koşan ve çok önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldığı 3 maçın ardından kayıpsız yoluna devam etti.
PAS MAKİNESİ ABDÜLKERİM BARDAKCI!
G.SARAY uzun zaman sonra tam kadro oldu. Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanan ve haftayı tedaviyle geçiren Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçına yetişti ve ilk 11'deki yerini aldı. 28 yaşındaki oyuncu, attığı paslarla da dikkat çekti. 79 kezle sahanın ençok pas yapan ismi olanAbdülkerim, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken, 2 kez de top uzaklaştırdı. Ayrıca oyuncuya 1 defa da faul yapıldı.
MERTENS İLE BİR YIL DAHA
Galatasaray'da 25. resmi maçına Kayserispor karşısında çıkan Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı futbolcu, kontratındaki opsiyonu dün doldurdu. Böylece opsiyonu devreye giren 35 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon da takımda olmayı garantiledi.
KAYSERI'YI KIZDIRAN KARARKARAR İlk yarının son anlarında Kayserisporlu Mensah gole giderken ceza sahasının hemen dışında Galatasaraylı Nelsson tarafından düşürüldü. Konuk takım faul ve kırmızı kart beklerken, hakem Mustafa Kürşad Filiz 'devam' dedi. Daha sonra VAR'ı dinleyen hakem Filiz, ilk yarıyı bitirdi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakemin kararına büyük tepki gösterdi.
TORREİRA KAN İÇİNDE KALDI 45+6. dakikada Hosseini kale önündeki pozisyonda ayağını fazla kaldırdı. İndirdiği sırada ise kramponu Torreira'nın çenesine geldi. Yüzü kan içinde kalan Uruguaylı yıldız, penaltı bekledi. Hakem önce oyunu sürdürdü. Ardından gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Hosseini ise kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Topun başına geçen İcardi, kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu.
KEREM: BİZ KAZANDIKÇAONLAR KAYBEDECEK! Frıkikten nefis bir gol atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Rakibimizin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz kazandıkça onlar çekiniyor. Puan kaybedeceklerdir. Kalan maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde" dedi.