Değerini bilen kaptan gibi hizmet eder

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün soruları yanıtladı. Young Boys ile oynanacak ikinci maçta kazanıp turu geçeceklerini vurgulayan Özbek, "27 Ağustos Salı günü taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı ve yakınından geçemediği yerde yine biz olacağız." dedi.Kaptanlığı alınan Kerem Aktürkoğlu'nun önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamayı da değerlendiren Özbek şunları söyledi: "Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor. Bu süreçte kaptanlık anlamında da değişiklikler yapılabiliyor.Galatasaray, hizmet eden herkesin değerini bilir. Galatasaray'da kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonunun bitmesiyle belli olur. Transferin sonunda kaptanlar belli olur.Kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını bekliyoruz. Bitince size tüm detayları açıklarız."KULÜP içinde karaborsa bilet satıldığı ve eski/yeni yöneticiler ile taraftar grupları arasında paylaşıldığı iddiası da gündemdeydi. Özbek,dedi ve şöyle devam etti: "Sistemi gayet iyi biliyoruz. Birisi gelsin desin kiHer şeyi görüyoruz. Anında buluruz. Elektronik ortamda kimin ne bileti aldığı belli. Elinizde bir belge ve bilgi varsa gelin bize söyleyin. Şu ana kadar yaptığımız soruşturmada ortada bir şey yok.""Abdülkerim ve Muslera bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Takımın değerli oyuncuları. Bir maçla bunu değerlendirmek, Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Bu konuda eleştirilere fazla katılmıyorum."