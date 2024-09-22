Deplasman eziyeti!

Galatasaraylı futbolseverler, dün erken saatlerde RAMS Park'ta toplandı. 2079 sarı-kırmızılı taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardındanve polis eskortuyla birlikte Ülker Stadyumu'na hareket etti.Güvenliğin üst düzeyde olduğu müsabakada ise G.Saray taraftarı zor anlar yaşadı.Uzun süre bekleyen ve isyan eden futbolseverlerin üst aramasında, ayakkabılarının da çıkarıldığı bildirildi. Daha önce bu statta böyle bir uygulama olmadığı da öğrenildi.