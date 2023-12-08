Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Deprem bölgesine 300 konut desteği
Giriş Tarihi: 8.12.2023

Deprem bölgesine 300 konut desteği

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Deprem bölgesine 300 konut desteği

Galatasaray ile TOKİ arasında Adıyaman, K.Maraş ve Hatay’da toplam 300 konutun yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Galatasaray Kulübü ile TOKİ arasında 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da toplam 300 konutun yapımı için iş birliği protokolü yapıldı. Bakanlık binasında düzenlenen imza törenine TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile beraber katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sarı-kırmızılı kulübün güzel bir işe öncülük ettiğini belirterek bu yardıma jest olarak bir mahallenin adını "Galatasaray" koyacaklarını duyurdu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek de "Çağrımı rakip kulüplere yeniden yapıyorum, yeşil sahalarda yarıştığımız gibi gelin burada da yarışalım" dedi.


EN ÇOK OKUNANLAR

Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takası!
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesine 300 konut desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA