Deprem bölgesine 300 konut desteği

Galatasaray Kulübü ile TOKİ arasında 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da toplam 300 konutun yapımı için iş birliği protokolü yapıldı. Bakanlık binasında düzenlenen imza törenine TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile beraber katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sarı-kırmızılı kulübün güzel bir işe öncülük ettiğini belirterek bu yardıma jest olarak birG.Saray Başkanı Dursun Özbek dededi.