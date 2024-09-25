Derbi çok rahattı yatarak izledim

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. F.Bahçe'nin hocası Mourinho'nun, derbiden önce G.Saray'ın oynadığı Rize maçı içinsözüne de gönderme yapan Özbek'ten satır başları şu şekilde:dönemde F.Bahçe'ye kurduğumuz bir üstünlük vardı. Maçla ilgili hiçbir endişemiz yoktu. Evde yatarak izledim, o kadar rahattım.için artık alışkanlık haline de geldi F.Bahçe derbileri. Bizim için nispeten kolay geçen derbiler.vadesi geçmiş borcumuz yok. Derbi öncesi borçları sıfırladık.Atilla Karaoğlan ile ilgili tespitim doğruymuş. O uyduruk penaltı olmasa maç 5'lik, 6'lık maçtı. Tarihi farka gidecekti.Ergün'ün istifa ediş şeklini tasvip etmiyorum. Ben onun ağabeyiyim. Sosyal medya üzerinden istifa olmaz. Kırgınlık yok, kızgınlık var. Sevdiğim, becerikli, işini bilen bir kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin sıkıntın… Sehayate gitti, döndüğünde konuşacağız.İcardi bir arada oynayabilir. Futbolun içinde ikisinin beraber oynayacağı sistemler var. Okan hoca bu transferi onaylarken bu sistemi kurmuştur."Biz aslında meritkingnews olan spor portalıyla bir sponsorluk anlaşması yaptık. G.Saray'ın 40'a yakın sponsoru var. Bizim yaptığımız anlaşmaların hepsi tek taraflı.Reklam alırken bir haber portalını aldık, hassasiyeti hissedince tek maçta hemen askıya aldık. Şu an inceliyoruz işin esası ne diye. Bizim konuştumuğumuz kısım, haber sitesiydi. Rakamsal boyutu önemli değil. Konuştuğumuz şey, illegal bahis sitesi olup olmadığı konusu. Bu marka, yurt dışında da birçok kulübün sponsoru.İnceleme sonunda devam edebiliriz. Problemli çıkarsa birilerine hesabını sorarız.""Karaborsa ile ilgili Passolig'e gittim, insanlarla konuştum. Bana gelen belgeyi dibine kadar araştırdım, buldum.Önemli bir rakibimiz (Fenerbahçe), karaborsa dedikodularuna istinaden Maliye'ye, İçişleri Bakanlığı'na, THY'ye, aklına gelen her yere şikâyet etmiş.Önce konuşuldu, sonra ortaya çıktı. Bu bile nereden neşet ettiğini ortaya çıkarıyor. Biraz aynaya bakmak lazım.Maç günü bizim 10 bin bilet satma hakkımız var. Bu 10 binin yüzde 92'si Passolig vasıtasıyla satılıyor. Bilet operasyonunda, bileti alıp elden şu paraya satmak mümkün değil. Savcılığıa girip 'Eğer bu iddialar doğru değilse gereğini yapın' dedim."