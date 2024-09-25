Derbi çok rahattı yatarak izledim

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. F.Bahçe'nin hocası Mourinho'nun, derbiden önce G.Saray'ın oynadığı Rize maçı için "Yatağımda izledim"
sözüne de gönderme yapan Özbek'ten satır başları şu şekilde:
SON
dönemde F.Bahçe'ye kurduğumuz bir üstünlük vardı. Maçla ilgili hiçbir endişemiz yoktu. Evde yatarak izledim, o kadar rahattım.
G.SARAY
için artık alışkanlık haline de geldi F.Bahçe derbileri. Bizim için nispeten kolay geçen derbiler.
OYUNCULARA
vadesi geçmiş borcumuz yok. Derbi öncesi borçları sıfırladık.
HAKEM
Atilla Karaoğlan ile ilgili tespitim doğruymuş. O uyduruk penaltı olmasa maç 5'lik, 6'lık maçtı. Tarihi farka gidecekti.
CENK
Ergün'ün istifa ediş şeklini tasvip etmiyorum. Ben onun ağabeyiyim. Sosyal medya üzerinden istifa olmaz. Kırgınlık yok, kızgınlık var. Sevdiğim, becerikli, işini bilen bir kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin sıkıntın… Sehayate gitti, döndüğünde konuşacağız.
OSİMHEN
İcardi bir arada oynayabilir. Futbolun içinde ikisinin beraber oynayacağı sistemler var. Okan hoca bu transferi onaylarken bu sistemi kurmuştur.
SPONSORLUK ANLAŞMASINDA FESİH HAKKI VAR
"Biz aslında meritkingnews olan spor portalıyla bir sponsorluk anlaşması yaptık. G.Saray'ın 40'a yakın sponsoru var. Bizim yaptığımız anlaşmaların hepsi tek taraflı. G.Saray değerlerine uymayan bir şey olduğu zaman tek taraflı fesih hakkı var.
Reklam alırken bir haber portalını aldık, hassasiyeti hissedince tek maçta hemen askıya aldık. Şu an inceliyoruz işin esası ne diye. Bizim konuştumuğumuz kısım, haber sitesiydi. Rakamsal boyutu önemli değil. Konuştuğumuz şey, illegal bahis sitesi olup olmadığı konusu. Bu marka, yurt dışında da birçok kulübün sponsoru. G.Saray, ülkesinin hassas olduğu konularda derhal reaksiyon veren bir kulüptür.
İnceleme sonunda devam edebiliriz. Problemli çıkarsa birilerine hesabını sorarız."
BU CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YERE KATİL GEÇ GELDİ
"Karaborsa ile ilgili Passolig'e gittim, insanlarla konuştum. Bana gelen belgeyi dibine kadar araştırdım, buldum. Bizle ilgili bir şey yok.
Önemli bir rakibimiz (Fenerbahçe), karaborsa dedikodularuna istinaden Maliye'ye, İçişleri Bakanlığı'na, THY'ye, aklına gelen her yere şikâyet etmiş. Rakip kulübün iddiaları çerçevesinde katil, cinayetin işlendiği yere ilk gelir. Katil burada biraz geç geldi.
Önce konuşuldu, sonra ortaya çıktı. Bu bile nereden neşet ettiğini ortaya çıkarıyor. Biraz aynaya bakmak lazım. Portallara girince en başta F.Bahçe-G.Saray maçının karaborsa biletleri ortaya çıkıyor.
Maç günü bizim 10 bin bilet satma hakkımız var. Bu 10 binin yüzde 92'si Passolig vasıtasıyla satılıyor. Bilet operasyonunda, bileti alıp elden şu paraya satmak mümkün değil. Savcılığıa girip 'Eğer bu iddialar doğru değilse gereğini yapın' dedim."