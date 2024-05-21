Derbide buruk kaldı!

Galatasaray'ın kendi sahasında 50 bin taraftarının önündeki şampiyonluk maçı olarak gördüğü Fenerbahçe derbisi kâbusa dönüştü.Mayıs aylarındasloganıyla motive olan G.Saray'da derbi yerine seçim konuşuldu ve Florya arazisi üzerine tartışmalar devam etti., maç başlamadan Mert Hakan'la tartışmaya girerek RAMS Park'taki ortamı gerdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, korner kullanmaya geldiğinde Mert Hakan'a attıkları yabancı maddelerle hem oyunu durdurdu hem de kendi futbolcularını oyundan soğuttu.Sezonun en formda hocası Okan Buruk ise en formsuz maçını Fenerbahçe'ye karşı yaşadı.ASLAN'IN kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan çarpıcı bir açıklama yaptı. Maçtan önce tartıştığı Mert Hakan'a yanıt veren 25 yaşındaki oyuncu,ancak onların seviyesine inmez. Tam konsantrasyonla İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz'' dedi.FENERBAHÇE derbisinde sarı kart gören Hakim Ziyech, Konyaspor maçında cezalı duruma düştü. Ziyech'ten yoksun Konya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tekrar ilk 11'e girecek. Kerem'in takıma dönüşüyle Barış Alper Yılmaz da sol kanattan sağ açığa geçecek.