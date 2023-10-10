Dev maçlar 10’dan sorulur!

yağmuru ile sezona başlayan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, bu isimleri tam hazır olmadan oynatmakta acele etmedi. Zaha'yaBuruk, Ndombele'yi ilk kez Antalya deplasmanında 11'e koydu. Bu isimler arasında maç kondisyonu en düşük isim olan Ziyech ise hazır olduktan sonra sahaya çıktı ancak bir hayli zorlandığı için yeniden özel programa alındı. Faslı oyuncunun Beşiktaş ve B.Münih maçlarına hazır olması sağlanacak. 30 yaşındaki yıldız, hem 10 numara hem de sağ açık pozisyonunda önemli bir alternatif konumunda. Ziyech, Samsunspor maçında asist,