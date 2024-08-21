Devir gel aslanım!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında G.Saray, bugün TSİ 22.00'de Young Boys deplasmanına çıkıyor. 32 bin kapasiteli Wankdorf Stadyumu'ndaki mücadele için tüm biletlerin tükendiği açıklanırken, karşılaşma TRT 1'den ekranlara gelecek. 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak maç için avantajlı bir skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılıları 2 bin civarında taraftarı da destekleyecek.Devler Ligi bu sezon ilk defa lig formatında olacak ve 36 takımın yer aldığı turnuvada her takım farklı 8 kulüp ile toplam 8 maç yapacak.GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 32 maçı geride bıraktı. 1993-94 sezonundan bu yana bu turnuvada boy gösteren Cimbom,7 beraberlik- 3 yenilgi ile yoluna devam etti.