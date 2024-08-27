Devler ligi yoksa transfer de yok

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün gündemini değerlendirdi. Futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a destek isteyen Hatipoğlu, "Oyuncular gerçekten çok hırslı. Takım hazır" dedi. Transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: "Transfer dönemi bizde Young Boys maçı öncesi sona erdi. Ondan önce hiç transfer konuşmadık.