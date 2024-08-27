Devler ligi yoksa transfer de yok

Galatasaray
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün gündemini değerlendirdi. Futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a destek isteyen Hatipoğlu, "Oyuncular gerçekten çok hırslı. Takım hazır" dedi. Transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: "Transfer dönemi bizde Young Boys maçı öncesi sona erdi. Ondan önce hiç transfer konuşmadık. Bizim gündemimizde transfer yok. Gerekli yerlere takviye yaptık. Elbette bundan sonra yeni ligde, yeni planlarla hareket edeceğiz. O dönem buna bakacağız. Şu anda ne gidenler ne de gelenler için transfer gündemi yok."