Devler Ligi’nin yol haritası

F.Bahçe'yi yine farklı yenerek şampiyonluğunu taçlandıran G.Saray, yeni sezonu heyecanla beklemeye başladı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım için kolları sıvadı. İşte sarı-kırmızılı kulübün yaz transfer dönemindeki yol haritası:1+1 yıllık imza atan Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. 17 milyon TL kazanan şampiyon hoca Buruk'a %100 zam yapılacak.Sezonun yıldızı İcardi için tüm şartlarını zorlayacak Galatasaray, hemen PSG ile pazarlıklara başlıyor. 8 milyon Euro bonservis ödemeye hazır sarı-kırmızılılar, diğer yandan İcardi'yi ikna etmeye çalışıyor.Satın alma opsiyonu bulunmayan Rashica, Norwich'e döndü.Rashica ve İcardi'nin durumundan bağımsız hücum hattına önemli takviyeler olacak. Yedek golcü Gomis'in boşluğu doldurulacak.Sergio Oliveira'ya alternatif olacak merkez orta saha transferi düşünülüyor. Liste oluşturuldu...Birinci kaleci olarak Fernando Muslera ile yola devam edilecek.Kiralık gönderilen oyunculara yaz kampında son bir şans verilecek. Kadrodaki planlama da bu isimlere göre yapılacak.Yusuf Demir ve Ross gibi oynama fırsatı bulamayan isimler, düzenli forma giyecekleri kulüplere kiralanacak.Yönetim, Sacha Boey ve Victor Nelsson için 20 milyon Euro üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.Sağ bek ve stoper transferi, Boey ve Nelsson'un satışına bağlı.Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirdikten sonra yaptığı şampiyonluk kutlamaları dünya basınında da geniş yankı buldu. Aslantepe'deki müthiş coşkuya övgüler yağarken Arjantin, İtalya ve Fransa medyası ise İcardi'nin, kutlamaların da yıldızı olduğuna vurgu yaptı.