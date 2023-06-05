Devler Ligi’nin yol haritası

Kutlamalar sonrası herkesin aklı Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmekteydi. Yönetim, Okan Buruk ile koordineli çalışıp yeni bir ‘dev’ kadroyu kurmanın peşine düştü
F.Bahçe'yi yine farklı yenerek şampiyonluğunu taçlandıran G.Saray, yeni sezonu heyecanla beklemeye başladı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım için kolları sıvadı. İşte sarı-kırmızılı kulübün yaz transfer dönemindeki yol haritası:
OKAN BURUK'A %100 ZAM YAPILACAK
1+1 yıllık imza atan Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. 17 milyon TL kazanan şampiyon hoca Buruk'a %100 zam yapılacak.
MAURO İCARDİ'Yİ İKNA SÜRECİ BAŞLADI
Sezonun yıldızı İcardi için tüm şartlarını zorlayacak Galatasaray, hemen PSG ile pazarlıklara başlıyor. 8 milyon Euro bonservis ödemeye hazır sarı-kırmızılılar, diğer yandan İcardi'yi ikna etmeye çalışıyor.
MİLOT RASHİCA OPERASYONU
Satın alma opsiyonu bulunmayan Rashica, Norwich'e döndü. Kosovalı yıldız için 10milyon Euro isteyenİngilizler ile sıkı birpazarlık yapılıyor.
GOMİS'İN YERİNE GOLCÜ ALINACAK
Rashica ve İcardi'nin durumundan bağımsız hücum hattına önemli takviyeler olacak. Yedek golcü Gomis'in boşluğu doldurulacak.
ORTA SAHA İÇİN LİSTE HAZIRLANDI
Sergio Oliveira'ya alternatif olacak merkez orta saha transferi düşünülüyor. Liste oluşturuldu...
KALEYE GÜNAY GELECEK
Birinci kaleci olarak Fernando Muslera ile yola devam edilecek. Sözleşmesi biten Okan Kocukyerine en güçlü aday Günay Güvenç.
KİRALIK OYUNCULARA SON ŞANS
Kiralık gönderilen oyunculara yaz kampında son bir şans verilecek. Kadrodaki planlama da bu isimlere göre yapılacak.
YUSUF&ROSS GİDİYOR
Yusuf Demir ve Ross gibi oynama fırsatı bulamayan isimler, düzenli forma giyecekleri kulüplere kiralanacak.
BOEY&NELSSON TEKLİFLERE AÇIK
Yönetim, Sacha Boey ve Victor Nelsson için 20 milyon Euro üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
SAVUNMADA KIRMIZI ALARM
Sağ bek ve stoper transferi, Boey ve Nelsson'un satışına bağlı.
DÜNYA İZLEDİ
Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirdikten sonra yaptığı şampiyonluk kutlamaları dünya basınında da geniş yankı buldu. Aslantepe'deki müthiş coşkuya övgüler yağarken Arjantin, İtalya ve Fransa medyası ise İcardi'nin, kutlamaların da yıldızı olduğuna vurgu yaptı.