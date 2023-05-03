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Giriş Tarihi: 3.5.2023

‘Dinamik, hızlı ve çok hırslı!’

‘Dinamik, hızlı ve çok hırslı!’
Bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında sayılıyor. World Soccer dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 oyuncuyu sayfalarına taşırken Boey de listede. 22 yaşındaki Fransız Sağ bek için "Dinamik, hırslı, hızlı" yorumları yapılırken serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu, Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United'ın gündeminde bulunduğu vurgulandı. Boey dışında Fran Navarro, Kyogo Furuhashi, Mats Wieffer, Bilal El Khannouss ve Lawrence Ati-Zigi de listede.

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‘Dinamik, hızlı ve çok hırslı!’
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