Dolmabahçe’de Buruk kalmayacak!

G.Saray'ın başında Aslantepe'de 45. maçına çıkan Okan Buruk,. İç sahada 38 galibiyet-4 beraberlik-3 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, sarı-kırmızılı takımın hocası olarak bir buçuk yılda şampiyonluğu derbi performansıyla taçlandırdı. İşte 50 yaşındaki hocayla dev müsabakalardaki başarı karnesi...32 yıl sonra Fenerbahçe'yi Süper Lig'de oynadığı iki maçta da yendi.son 3 derbide sarı-kırmızılılara gol atamadı.ligde üst üste 14 maç kazanarak rekor kırdı.bu sezon ligde RAMS Park'ta 14'te 14 yaptı.Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'la oynanan 10 maçta 7 galibiyet gördü. Buruk döneminde birçok olumsuz istatistiği lehine çeviren G.Saray, 8 sezondur deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup edemiyor.Süper Lig'de iki maçın tarihi değişti… TFF'den yapılan açıklamada, G.Saray'ın Avrupa'ya vedasının ardından gerçekleşen yeni planlamada 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak G.Saray-Ç.Rize maçı 8 Mart Cuma 20.00'ye, 8 Mart Cuma 20.00'de oynanacak İstanbulspor- Kasımpaşa karşılaşması ise 10 Mart Pazar 16.00'ya alındı..Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, İnstagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Tecrübeli forvet,hikayesinden paylaştı. Bu gönderi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.