Dolmabahçe’de Buruk kalmayacak!

G.Saray'ın başında Aslantepe'de 45. maçına çıkan Okan Buruk, 38. galibiyetini Antalyaspor'dan aldı
. İç sahada 38 galibiyet-4 beraberlik-3 mağlubiyet karnesine sahip Buruk, sarı-kırmızılı takımın hocası olarak bir buçuk yılda şampiyonluğu derbi performansıyla taçlandırdı. İşte 50 yaşındaki hocayla dev müsabakalardaki başarı karnesi...
GALATASARAY,
32 yıl sonra Fenerbahçe'yi Süper Lig'de oynadığı iki maçta da yendi.
SARI-LACİVERTLİLER
son 3 derbide sarı-kırmızılılara gol atamadı.
GALATASARAY,
ligde üst üste 14 maç kazanarak rekor kırdı.
CIMBOM
bu sezon ligde RAMS Park'ta 14'te 14 yaptı.
OKAN BURUK;
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'la oynanan 10 maçta 7 galibiyet gördü. Buruk döneminde birçok olumsuz istatistiği lehine çeviren G.Saray, 8 sezondur deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup edemiyor. 2016'da yenilenen Dolmabahçe'deki statta oynadığı son 6 derbiyi kaybeden sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk'la bu seriyi bitirmeye çalışacak.
G.SARAY-RİZE MAÇI 8 MART'A ALINDI
Süper Lig'de iki maçın tarihi değişti… TFF'den yapılan açıklamada, G.Saray'ın Avrupa'ya vedasının ardından gerçekleşen yeni planlamada 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak G.Saray-Ç.Rize maçı 8 Mart Cuma 20.00'ye, 8 Mart Cuma 20.00'de oynanacak İstanbulspor- Kasımpaşa karşılaşması ise 10 Mart Pazar 16.00'ya alındı.
İCARDİ'DEN OLAY PAYLAŞIM
G
.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, İnstagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Tecrübeli forvet, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olup elendiği maçın ardından gülen bir aslan fotoğrafını
hikayesinden paylaştı. Bu gönderi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.