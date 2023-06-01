Dört bir yanda sarı kırmızı coşku

Antalya
Ankaragücü maçının son düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar şehir meydanlarına aktı, zaferi kutladı.
Siirt
Türkiye'nin dört bir yanı sarı-kırmızılı renklere boyanırken futbolseverler günün ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Hatay
Deprem felaketinde büyük yara alan Hatay'da G.Saray'ın şampiyonluğu yüzleri güldürdü
Belçika
Avrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar da bulundukları ülkelerde şampiyonluğu kutladı. Gurbetçiler, meydanlarda sarı-kırmızı bayraklarla tur attı
Ordu
Zaferin baş mimarı olarak taraftarın gönlünde taht kuran Mauro İcardi'nin adı sadece kalplerde değil arabaların üstünde de yerini aldı. Sokaklar 'Aşkın Olayım' şarkısıyla inledi
Hakkari
Arabalara, kamyonetlere, motorlara ve hatta traktöre binerek şampiyonluk turu atanlar, birlikte zaferi doyasıya kutladı.
İşte dostluk
Şampiyonluk şansını kaçıran Fenerbahçeliler büyük üzüntü yaşarken sarı-lacivertli bir taraftar, ezeli rakibi Galatasaray'ın sevincine ortak olarak dostluk mesajı verdi.