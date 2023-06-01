Dört bir yanda sarı kırmızı coşku

Ankaragücü maçının son düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar şehir meydanlarına aktı, zaferi kutladı.Türkiye'nin dört bir yanı sarı-kırmızılı renklere boyanırken futbolseverler günün ilk ışıklarına kadar eğlendi.Deprem felaketinde büyük yara alan Hatay'da G.Saray'ın şampiyonluğu yüzleri güldürdüAvrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar da bulundukları ülkelerde şampiyonluğu kutladı. Gurbetçiler, meydanlarda sarı-kırmızı bayraklarla tur attıZaferin baş mimarı olarak taraftarın gönlünde taht kuran Mauro İcardi'nin adı sadece kalplerde değil arabaların üstünde de yerini aldı. Sokaklar 'Aşkın Olayım' şarkısıyla inlediArabalara, kamyonetlere, motorlara ve hatta traktöre binerek şampiyonluk turu atanlar, birlikte zaferi doyasıya kutladı.Şampiyonluk şansını kaçıran Fenerbahçeliler büyük üzüntü yaşarken sarı-lacivertli bir taraftar, ezeli rakibi Galatasaray'ın sevincine ortak olarak dostluk mesajı verdi.