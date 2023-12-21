Dört köşe Kadıköy’e

Şota Arveladze yönetiminde ilk maçına çıkan rakibi karşısında zorlansa da Kerem Aktürkoğlu’nun tek golüyle istediğini alan sarı-kırmızılı takım, pazar günkü Fenerbahçe derbisine keyifli gidiyor
KAPTAN'DAN SEVGİLERLE
Gomis'in ayrılmasıyla ikinci kaptanlığa getirilen Kerem Aktürkoğlu, cezalı Muslera yerine Karagümrük maçında pazubandı taktı. İlkyarıda Kerem Demirbay'dandönen şutu tamamlayarak kilidiaçan milli futbolcu, Eylül2023'ten (2 maç) bu yana ilkkez üst üste iki Süper Ligmaçında gol attı. 'Harry Potter' lakaplı oyuncu, Fatih Karagümrük'e rakip olduğu son iki lig karşılaşmasında da ağları havalandırarak sihrini yaptı!
EVİNİN KRALI
BU sezon RAMS Park'ta neredeyse tüm maçlarını tamamen dolu tribünlerin desteğiyle oynayan Galatasaray, ligde evinde çıktığı 8 maçı da kazandı. Geçen sezondan beri toplamda 25 müsabakanın 23'ünükazanıp 2 kez berabere kalan sarı-kırmızılıekip, rakiplerine boyun eğmedi. Cimbom, sahasında en son yenilgisini 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a (1-0) karşı aldı.
ÜÇLÜ SACHA BOEY'DEN
Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyeti taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı tribünlerin isteğiyle 'üçlü'yü Fransız sağ bek Sacha Boey çektirdi. 'Galibiyet serimizdevam edecek'
İKİ PENALTI TARTIŞMASI!
Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı topa hareketlenen Mendes, Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karagümrüklüler penaltı beklerken, VAR'da incelenen pozisyon sonrası devam kararı çıktı.
Ceza sahası içine gönderilen topta Karagümrük'ten Veseli, Lucas Torreira'nın ayağına bastı. Yerde kalan ve penaltı itirazında bulunan Uruguaylı orta saha, sarı kartla cezalandırıldı.
KALEDEGÜVEN'ÇVERDİ
CEZALI Muslera'nın yerine kaleye geçen Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla Uruguaylı eldiveni aratmadı. 32 yaşındaki kaleci, Karagümrük'ün 2 net gol pozisyonunda da başarılı olurken sarı-kırmızılı takımın aldığı 3 puanda büyük rol oynadı.