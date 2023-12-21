Dört köşe Kadıköy’e

Gomis'in ayrılmasıyla ikinci kaptanlığa getirilen Kerem Aktürkoğlu, cezalı Muslera yerine Karagümrük maçında pazubandı taktı.. 'Harry Potter' lakaplı oyuncu, Fatih Karagümrük'e rakip olduğu son iki lig karşılaşmasında da ağları havalandırarak sihrini yaptı!BU sezon RAMS Park'ta neredeyse tüm maçlarını tamamen dolu tribünlerin desteğiyle oynayan Galatasaray, ligde evinde çıktığı 8 maçı da kazandı. Geçen sezondan berirakiplerine boyun eğmedi. Cimbom, sahasında en son yenilgisini 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a (1-0) karşı aldı.Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyeti taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı tribünlerin isteğiyle 'üçlü'yü Fransız sağ bek Sacha Boey çektirdi.Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı topa hareketlenen Mendes, Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karagümrüklüler penaltı beklerken, VAR'da incelenen pozisyon sonrası devam kararı çıktı.Ceza sahası içine gönderilen topta Karagümrük'ten Veseli, Lucas Torreira'nın ayağına bastı. Yerde kalan ve penaltı itirazında bulunan Uruguaylı orta saha, sarı kartla cezalandırıldı.CEZALI Muslera'nın yerine kaleye geçen Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla Uruguaylı eldiveni aratmadı. 32 yaşındaki kaleci, Karagümrük'ün 2 net gol pozisyonunda da başarılı olurken sarı-kırmızılı takımın aldığı 3 puanda büyük rol oynadı.