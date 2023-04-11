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Giriş Tarihi: 11.4.2023

Dosyada yok yok!

ÇAĞDAŞ HALICI
Dosyada yok yok!

Kulüplere verilecek iftar öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşecek olan Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, hataları bir bir gözler önüne serecek

G.Saray Yönetimi, son haftalardaki hakem kararları sonrasında sert tepkiler verirken TFF'ye çıkarma yapacak. Rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş lehine yapılan hataların benzer pozisyonlarında kendi aleyhine kararlar verildiğini düşünen sarı-kırmızılı yönetim iyice kızdı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, yarın Riva'daki iftar yemeği öncesinde hazırladıkları dosyalarla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kapısını çalıp hataları bir bir sayacak. Yönetimin, tüm pozisyonların detaylı görüntülerini ve eski hakem yorumlarını da dosyaya koyduğu öğrenildi.

HATA YAPANA MAÇ VERİLİYOR İDDİASI!
Başkan Özbek'in bir diğer dikkat çekeceği nokta ise hakemler ve atamalar... MHK Başkanı Lale Orta'nın, G.Saray'ın Başakşehir'e elendiği Türkiye Kupası maçındaki orta hakem Kadir Sağlam ile VAR'daki Özgür Yankaya'yı, Beşiktaş- Giresun ve Karagümrük-F.Bahçe maçlarına atanması sabırları da taşırdı. Taraftar, sosyal medyada "Bizi yakana ödül veriliyor" yorumları yaparken yönetim bu konuya da işaret edecek.


ORTA: KIMSEYLE KONUŞMAYIN! BENI ARAYIN
MHK BAŞKANI Lale Orta, hakemlere yazılı bir belge göndererek uyarıda bulundu. Ajansspor'un haberine göre Orta, resmi ve gayrıresmi olarak kimseyle görüşmemelerini hakemlere öğütlerken "Beni arayın" mesajını verdi. Tarafsızlık ve şeffaflık vurgusu yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Müsabaka öncesinde, sırasında ya da sonrasında sizinle; yöneteceğiniz veya yönettiğiniz müsabakayla ilgili MHK üyelerimiz ve Hakem İşleri görevlilerimiz dışında herhangi birisi telefonla, mesajla, bir ortak tanıdık vasıtasıyla ya da bizzat yanınıza gelerek herhangi bir görüşmede bulunursa veya görüşme talebinde bulunursa lütfen anında Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlunuzu ve beni haberdar edin. Aksi bir durumda disiplin hükümleri uygulanacaktır."

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Dosyada yok yok!
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