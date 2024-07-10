Doue’de mutlu son

Transferde önceliğini sağ beke veren Galatasaray, ilk hedefi olan Guela Doue'de mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki oyuncunun bınservisi içinYapılan pazarlıklarda dün anlaşma sağlandı. Cimbom, Fransız kulübüne 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atanOkan Buruk'un da çok istediği Fildişi Sahilli oyuncunun, bu hafta Avusturya kampına katılacak.Kariyerine 2011-22 sezonunda Stade Rennais altyapısında başlayan Doue, 2020-21'de Rennes U19 takımında forma giydi.24 karşılaşmada oynadı. Geçen sezon ise takımın as sağ beki olan Assignon'u kesen Fildişili futbolcu, Rennes'in vazgeçilmezi olmuştu.