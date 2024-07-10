Doue’de mutlu son

Transferde önceliğini sağ beke veren Galatasaray, ilk hedefi olan Guela Doue'de mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki oyuncunun bınservisi için Rennes 12 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı.
Yapılan pazarlıklarda dün anlaşma sağlandı. Cimbom, Fransız kulübüne 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atan genç yıldıza ise senelik 1.2 milyon Euro verileceği öğrenildi.
Okan Buruk'un da çok istediği Fildişi Sahilli oyuncunun, bu hafta Avusturya kampına katılacak.
BASAMAKLARI HIZLA TIRMANDI, ASLAN OLDU
Kariyerine 2011-22 sezonunda Stade Rennais altyapısında başlayan Doue, 2020-21'de Rennes U19 takımında forma giydi. Başarılı performansıyla bir sene sonra A Takıma yükselen genç oyuncu,
24 karşılaşmada oynadı. Geçen sezon ise takımın as sağ beki olan Assignon'u kesen Fildişili futbolcu, Rennes'in vazgeçilmezi olmuştu. 1.81 boyundaki Doue, atletik yapısı ve fizik gücüyle dikkat çekiyor.