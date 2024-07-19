Doue’nin vizesi Drogba’dan

Savunmanın sağına takviye için vites yükselten G.Saray'da Guela Doue için son viraja girildi. Sacha Boey'in ayrılığı sonrasında bu bölgeye istediği ismi bir türlü bulamayan Aslan'da Doue'nin yanı sıra Kopenhag'dan Jelert de gündemdeydi.Ancak sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin istediği ilk isim olarak öne Fildişili oyuncu çıkıyor. Kontratının bitimine 1 sezon kalan futbolcunun ikna sürecinde ise bir G.Saray efsanesi devreye girerek Roma'nın da peşinde olduğu oyuncunun rotasını belirledi. G.Saray'ın teklifinin ardından Fildişi futbolunun yaşayan efsanesi Drogba'nın kapısını çalan 21 yaşındaki oyuncu aldığı bilgiler sonrasında teklife sıcak yaklaştı.