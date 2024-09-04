Dünya Osimhen’i konuşuyor!

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Victor Osimhen transferi ile birlikte tüm dünyanın gözü de Türkiye'ye çevrildi. İtalyan medyası, flaş haber olarak son 24 saatte yaşanan süreci gözler önüne sererken İngiliz, İspanyol, Alman medyası da bu tarihi transferin detaylarını paylaştı. Avrupa dışında Brezilya, Arjantin, Ekvador, Çin haber kaynakları da Osimhen'in gelişini detayları ile anlattı."Türk çılgınlığı" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, yıllık ücretini öne çıkararak Vlahovic'ten sonra Serie A'nın 11 milyon Euro'yla en fazla kazanan oyuncusunun G.Saray yolculuğunu anlattı.'Osimhen, Boğaziçi'nde bir vaha buldu' başlığını attı. Muslera, Torreira ve İtalya'da iki kez gol kralı olmuş İcardi'li kadroya Osimhen'le bir gol kralı daha eklendiğini yazarken Serie A'da gol krallıkları yaşamış Immobile ve Dzeko'nun da Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydiklerinin altını çizdi.Premier Lig, Osimhen'in rüyasıydı.Osimhen gitmeden sözleşmesini 1 yıl uzattı. Bu sezonki maaşını G.Saray ödeyecek.Bu bir pembe dizi hikâyesi… Chelsea ve PSG olmayınca G.Saray'a transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncunun karmaşık hikâyesi…F.BAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "G.Saray kart görmüyor" sözlerine Okan Buruk'tan imalı yanıt geldi. Buruk, yaptığı bir açıklamada, "Mourinho'ya gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim.Eğer birbirimizi gerçekten çok özlediysek, 6. haftada görüşüp hasret gideririz! Mourinho'yu çok iyi tanıyorum ve ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Chelsea'de, Real Madrid'de, Roma'da ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik bir savaş başlatıp, ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Onun tuzağına düşmem" yanıtını verdiVictor Osimhen'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da teklif edildiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetimden "Zaten 3 forvetimiz var, Osimhen'e gerek yok" yanıtı geldiği, Beşiktaş'ın ise takım dengesini bozacağı gerekçesi ile istemediği öğrenildi. Oyuncu ise Galatasaray'ın devreye girmesi ile birlikte rotasını sarı-kırmızılılara çevirdi.G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, doğum gününde kutlama yapmadı ve Osimhen için İtalya'ya gitti. Dönüşte Hatipoğlu, "Devamı gelecek mi?" sorusuna "Daha ne yapalım, yeter bu kadar transfer" diyerek esprili bir cevap verdi ve "Osimhen hem Türkiye hem dünyada büyük yankı uyandırdı ve yankı uyandırmaya devam edecek. Atacağı golleri heyecanla bekliyoruz" dedi.dünyayı sallayan yeni transferi Victor Osimhen önceki gece saatler 03.20'yi gösterdiğinde İstanbul'a indi. Havalimanında coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Osimhen, ayağının tozuyla taraftara ilk üçlüsünü çektirdi.G.Saray taraftarı havalimanına Osimhen'i karşılamaya giderken binlercesi de internetten uçağın rotasını canlı takip etti. Saat 01.00'de Napoli'den kalkan özel uçak, 30 bin kişi tarafından anlık olarak izlendi.için kiralanan Osimhen, taraftarlar ile statta buluşmayı merakla beklediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım. Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım" dedi.Napoli'nin kadrosunda düşünmediği için kiralama bedeli talep etmediği bu transferde Aslan'ın kasasından 9 milyon Euro çıkacak.Serbest kalma bedelinin 75 milyon Euro'ya indirildiği futbolcuya bu teklif gelirse G.Saray'dan ayrılabilir. Ancak bu noktada G.Saray'ın da para kazanacağı bir süreç olacak. Yöneticiler ise bu durum için şunları söyledi:G.Saray, yaptığı flaş transferle dünyayı ve Türkiye'yi karıştırdı. Bu hamle için yorumunuz nedir? Süper Lig'de dengeler değişti mi?bir yıllığına Osimhen'i kiralaması dünya spor kamuoyunun gözünü Türkiye'ye çevirecektir. Osimhen, Haaland ve Mbappe'den sonra göz kamaştıran bir golcüdür. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a gelmesi sadece büyük bir sükse yapmadı, dünya medyasının da takibine girdi. Sezon başından beri transferleri ile eleştirilen sarı-kırmızılı yönetiminin Osimhen hamlesi camiaya prestij katarken, önemli transferlere imza atan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın psikolojisini de olumsuz etkiledi. Galatasaray yönetimi, Osimhen'i getirirken hem rakiplerine büyük bir çalım attı hem de kendi taraftarına büyük sevinç yaşatırken rakip taraftarlara dadedirtti. Osimhen sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacaktır.Okan Buruk, dünyada ses getiren bu transferin G.Saray'da coşkulu sahne alabilmesi için kanatlardan etkili orta yapacak oyuncuları hazırlamalıdır.Osimhen, Napoli'nin İtalya'da şampiyon olduğu 2022-23 sezonunda müthiş bir performans göstererek takımına büyük katkı verdi. Aynı zamanda da Serie A'da gol kralı oldu. Sonrasında ise ciddi bir sakatlık yaşadı. Ondan sonraki sene fiziksel performansında düşüş yaşadı.Galatasaray, tabii ki çok önemi bir transfere imza attı.Tabii bir şeyi de unutmayalım. Yeri geldikçe sürekli vurguluyorum. Günümüz futbolunda takım oyunu çok ama çok önemli. Bana göre hiçbir zaman bir takım, sadece bir futbolcuya endeksli olmaz, olmamalı.Osimhen, kariyerinde Lille'de başlayan süreçten sonra Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan futbolculardan birisi. Şu anda dünyanın sayılı santrfor oyuncularından ilk 5'teki isim. Yani futbol yeteneklerine söylenecek herhangi bir sözümüz yok.Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bu kadar yüksek ücretli bir oyuncuyu transfer etmek nasıl bir düşüncenin ürünüdür diye anlamakta zorluklarım var.Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadronuz olabilir. Ama önemli olan "" olabilmektir. Çünkü takımlarımızın Avrupa maçlarında çok daha düşük düzeydeki takımlarla yaptığı karşılaşmalar, takım olma bilincinin hepsinden önde olduğu gerçeğini suratımıza vurdu.