Dünya Osimhen’i konuşuyor!

Victor Osimhen transferi ile birlikte tüm dünyanın gözü de Türkiye'ye çevrildi. İtalyan medyası, flaş haber olarak son 24 saatte yaşanan süreci gözler önüne sererken İngiliz, İspanyol, Alman medyası da bu tarihi transferin detaylarını paylaştı. Avrupa dışında Brezilya, Arjantin, Ekvador, Çin haber kaynakları da Osimhen'in gelişini detayları ile anlattı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA):
"Türk çılgınlığı" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, yıllık ücretini öne çıkararak Vlahovic'ten sonra Serie A'nın 11 milyon Euro'yla en fazla kazanan oyuncusunun G.Saray yolculuğunu anlattı.
CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA):
'Osimhen, Boğaziçi'nde bir vaha buldu' başlığını attı. Muslera, Torreira ve İtalya'da iki kez gol kralı olmuş İcardi'li kadroya Osimhen'le bir gol kralı daha eklendiğini yazarken Serie A'da gol krallıkları yaşamış Immobile ve Dzeko'nun da Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydiklerinin altını çizdi.
DAILY MAIL (INGILTERE):
Premier Lig, Osimhen'in rüyasıydı.
Ancak Chelsea olmayınca G.Saray'ın yoluna gitti. Kısa sürede verilen kararla oyuncu artık Türkiye'de.
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (İTALYA):
Osimhen gitmeden sözleşmesini 1 yıl uzattı. Bu sezonki maaşını G.Saray ödeyecek.
MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA):
Bu bir pembe dizi hikâyesi… Chelsea ve PSG olmayınca G.Saray'a transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncunun karmaşık hikâyesi…
MOURINHO'NUN TUZAĞINA DÜŞMEM
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, "G.Saray kart görmüyor" sözlerine Okan Buruk'tan imalı yanıt geldi. Buruk, yaptığı bir açıklamada, "Mourinho'ya gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim. Herkes kendi işine baksın ve kendi takımıyla ilgilensin, bu hepimiz için daha iyi olur.
Eğer birbirimizi gerçekten çok özlediysek, 6. haftada görüşüp hasret gideririz! Mourinho'yu çok iyi tanıyorum ve ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Chelsea'de, Real Madrid'de, Roma'da ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik bir savaş başlatıp, ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Onun tuzağına düşmem" yanıtını verdi
F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLMİŞ
Victor Osimhen'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da teklif edildiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetimden "Zaten 3 forvetimiz var, Osimhen'e gerek yok" yanıtı geldiği, Beşiktaş'ın ise takım dengesini bozacağı gerekçesi ile istemediği öğrenildi. Oyuncu ise Galatasaray'ın devreye girmesi ile birlikte rotasını sarı-kırmızılılara çevirdi.
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ VERDİ!
G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, doğum gününde kutlama yapmadı ve Osimhen için İtalya'ya gitti. Dönüşte Hatipoğlu, "Devamı gelecek mi?" sorusuna "Daha ne yapalım, yeter bu kadar transfer" diyerek esprili bir cevap verdi ve "Osimhen hem Türkiye hem dünyada büyük yankı uyandırdı ve yankı uyandırmaya devam edecek. Atacağı golleri heyecanla bekliyoruz" dedi.
SABAHA KADAR BEKLEDİLER
Galatasaray'ın
dünyayı sallayan yeni transferi Victor Osimhen önceki gece saatler 03.20'yi gösterdiğinde İstanbul'a indi. Havalimanında coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Osimhen, ayağının tozuyla taraftara ilk üçlüsünü çektirdi.
30 BİN KİŞİ UÇAĞI TAKİP ETTİ
Bİnlerce
G.Saray taraftarı havalimanına Osimhen'i karşılamaya giderken binlercesi de internetten uçağın rotasını canlı takip etti. Saat 01.00'de Napoli'den kalkan özel uçak, 30 bin kişi tarafından anlık olarak izlendi.
'STADI GÖRMEK İSTİYORUM'
1 sezon
için kiralanan Osimhen, taraftarlar ile statta buluşmayı merakla beklediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım. Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım" dedi.
TARAFTARA AŞIK OLACAK! SEZONU BURADA BİTİRECEK
Napoli'nin kadrosunda düşünmediği için kiralama bedeli talep etmediği bu transferde Aslan'ın kasasından 9 milyon Euro çıkacak. 1 yıllığına kiralanan oyuncu için devre arasında Avrupa'nın dev ekiplerinin Napoli'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Serbest kalma bedelinin 75 milyon Euro'ya indirildiği futbolcuya bu teklif gelirse G.Saray'dan ayrılabilir. Ancak bu noktada G.Saray'ın da para kazanacağı bir süreç olacak. Yöneticiler ise bu durum için şunları söyledi: "Osimhen burada taraftara aşık olacak ve ne olursa olsun bu sezonu G.Saray'da tamamlayacak."
SORU:
G.Saray, yaptığı flaş transferle dünyayı ve Türkiye'yi karıştırdı. Bu hamle için yorumunuz nedir? Süper Lig'de dengeler değişti mi?
LEVENT TÜZEMEN
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın psikolojisini olumsuz etkiledi
Galatasaray'ın
bir yıllığına Osimhen'i kiralaması dünya spor kamuoyunun gözünü Türkiye'ye çevirecektir. Osimhen, Haaland ve Mbappe'den sonra göz kamaştıran bir golcüdür. Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a gelmesi sadece büyük bir sükse yapmadı, dünya medyasının da takibine girdi. Sezon başından beri transferleri ile eleştirilen sarı-kırmızılı yönetiminin Osimhen hamlesi camiaya prestij katarken, önemli transferlere imza atan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın psikolojisini de olumsuz etkiledi. Galatasaray yönetimi, Osimhen'i getirirken hem rakiplerine büyük bir çalım attı hem de kendi taraftarına büyük sevinç yaşatırken rakip taraftarlara da "Vay be. Olamaz"
dedirtti. Osimhen sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayacaktır. Osimhen güçlü fiziği, atletik yapısı, özellikle kafa toplarındaki etkinliğiyle sarı-kırmızılılara hücum zenginliği sağlayacak ve taraftarları ayağa kaldıracak gollere imza atacaktır.
Okan Buruk, dünyada ses getiren bu transferin G.Saray'da coşkulu sahne alabilmesi için kanatlardan etkili orta yapacak oyuncuları hazırlamalıdır.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Fizik üst düzey olmasa da yüzde 60'ı bile katkı verir
Victor
Osimhen, Napoli'nin İtalya'da şampiyon olduğu 2022-23 sezonunda müthiş bir performans göstererek takımına büyük katkı verdi. Aynı zamanda da Serie A'da gol kralı oldu. Sonrasında ise ciddi bir sakatlık yaşadı. Ondan sonraki sene fiziksel performansında düşüş yaşadı. Son Afrika Kupası'nda ise ülkesi Nijerya formasıyla vasatı aşamadı.
Galatasaray, tabii ki çok önemi bir transfere imza attı. Çünkü Victor Osimhen, iki sene evvel dünyadaki en iyi birkaç santrforun içinde gösteriliyordu. Fizik olarak üst düzey olmasa da eğer yüzde 60-70'lere ulaşabilirse Galatasaray'a çok büyük faydası olur.
Tabii bir şeyi de unutmayalım. Yeri geldikçe sürekli vurguluyorum. Günümüz futbolunda takım oyunu çok ama çok önemli. Bana göre hiçbir zaman bir takım, sadece bir futbolcuya endeksli olmaz, olmamalı.
İSKENDER GÜNEN
Yıldızlarla dolu kadronuz olabilir ama önemli olan takım olmaktır
Victor
Osimhen, kariyerinde Lille'de başlayan süreçten sonra Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan futbolculardan birisi. Şu anda dünyanın sayılı santrfor oyuncularından ilk 5'teki isim. Yani futbol yeteneklerine söylenecek herhangi bir sözümüz yok. Yalnız burada düşünülmesi gereken en önemli konu ise böylesi yetenekli oyuncunun, son yılda takımıyla yaşadığı sorunlar.
Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bu kadar yüksek ücretli bir oyuncuyu transfer etmek nasıl bir düşüncenin ürünüdür diye anlamakta zorluklarım var. Bir de bizde ne yazık ki hiçbir zaman oyuncunun son yıldaki performansına bakmadan yapılan transferler ve sonucunda yaşanılan büyük hayal kırıklıklarını da kimse göz ardı etmemeli.
Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadronuz olabilir. Ama önemli olan "Takım
" olabilmektir. Çünkü takımlarımızın Avrupa maçlarında çok daha düşük düzeydeki takımlarla yaptığı karşılaşmalar, takım olma bilincinin hepsinden önde olduğu gerçeğini suratımıza vurdu. İcardi, Batshuayi gibi iki santrforunuz varken Osimhen'i transfer etmek akılcı bir transfer mi? Sorgulanması gereken de bu.