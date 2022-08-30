Dursun Özbek, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde konuştu

Dursun Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un Türk milleti için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk milleti, tek yürek oldu ve vatanın bağımsızlığı için en önemli zaferi kazandı. 30 Ağustos sadece kazanılmış bir savaş değildir. 30 Ağustos, bu milletin birlik olduğunda neler yapabileceğinin kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

"30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık ruhudur." diyen başkan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Galatasaraylılar olarak bu iradeyi kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının dediği gibi, hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek diyerek yaşatıyoruz. Birlik ve berberliğin getirdiği çok önemli şeyler var. Şu anda adamızdayız. Biz aynı zamanda mali bağımsızlığımızı kazanmamız için burada hep beraberiz ve bu savaşı birlikte veriyoruz. Galatasaraylılar olarak Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana vatanımıza hizmet etmek için buradayız. Bu bayrağı layığıyla taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk milletinin şanlı tarihinde birçok zafer bu şekilde inanarak kazanılmıştır. Biz de aynı inançla daha büyük zaferler için çalışıyoruz."

Galatasaray'ın Cumhuriyet tarihinin en önemli spor kulübü olduğuna vurgu yapan Dursun Özbek, "Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Galatasaray'ı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilke ve hedeflerini gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu vesileyle onu ve çok değerli silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum. Bu önemli günü kutlamak için Kalamış'tan yola çıkıp adamıza geldik. Tam bir birlik ve beraberlik içindeyiz. Buradaki herkesin yüzü gülüyor. Bu birlik ve beraberlik sadece milletimiz değil Galatasaray için de çok önemli. Yaşasın Galatasaray. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı futbol takımıyla ilgili de görüşlerini aktaran Özbek, "Takımdan memnunum. Dört hafta geride kaldı. Takımda tabii ki bazı uyumsuz noktalar var ancak bunlar da giderilecektir. Okan hocamız önderliğinde şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'dır. Mayıslar bizimdir." değerlendirmesinde bulundu.