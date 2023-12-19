Dursun Özbek korkuttu

G.Saray Başkanı Dursun Özbek dün hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Özbek'in sağlık durumuyla ilgili kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Dursun Özbek, Medicana Ataşehir Hastanesi'neyapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır.tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."