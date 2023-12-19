Dursun Özbek korkuttu

G.Saray Başkanı Dursun Özbek dün hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Özbek'in sağlık durumuyla ilgili kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Dursun Özbek, Medicana Ataşehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve halsizlikşikayetiyle başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."