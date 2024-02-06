Dursun Özbek’ten, Ali Koç’a sert sözler: Durum patolojik tedavi edilmeli

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Özbek, kulübün geleceği ile ilgili projelere değinip transfer detayları verirken, F.Bahçe Başkanı için ise ilginç noktalara şöyle dikkat çekti:"F.Bahçe başkanı olacak zat Vehbi Koç'un torunu. İyi eğitim almış, Koç ailesinin bir mensubu. Çok zengin bir aileye mensup.G.Saray'ı ve F.Bahçe'yi düşman ederek, sokaklara çağırarak, hattaifadeleri gibi ya dagibi ifadeler kullanarak niye yapar? O kişi aynı zamanda Türkiye'yi seven, Atatürkçü kimlikten ve etik değerleri yüksek olduğunu ifade ediyor.Peki kardeşim bu değerlere sahipsen niye böyle bir tavır içine giriyorsun. Benim aklıma iki şey geliyor.Acaba ben de diyorum böyle birisi bir proje mi? Türkiye'yi bölmek için yeni bir proje mi deniliyor yani. 'Galatasaraylı, Fenerli sokağa çıksın' bu çağrılar var. Bunu çok sakıncalı buluyorum. Dolayısıyla o kişiye (Ali Koç) şunu tavsiye ediyorum. Bundan vazgeç.Olayların bu maksatla yapıldığını kabul edersek, o kişinin bir proje olarak kulübün başına geldiğini düşünüyorum. Bunların hepsini bir tarafa yazdığımız zaman bir tane eksik kalıyor.Bu şekilde incelenip bunun süratle tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyorum.""Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için uzun zamandan beri çalışıyoruz. Bağımsızlığı kaybetmek G.Saray'a yakışmıyor.""Okan hocayla beraber inşallah 5. yıldızı takarız.""Boey'un satışı gerçek bir transfer başarısı. Erden Bey'in bu konuda da çalışmaları takdire şayandır.""Felsefemiz şu değil; Boey'dan 30 milyon geldi hadi transfer yapalım.""Muslera bizim kıymetlimiz. Ayrılık rüzgarı varmış gibi görülmesi beni rahatsız ediyor.""Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var.""KULÜPLER Birliği Vakfı'nın sezon açılışında o kişinin şöyle bir ifadesi oldu; 'Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım' dedi. Sen eğer bu ifadenin arkasında duruyorsan, 'Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak' diye çağrıda bulundum. Derhal istifa etmeli.""MUKAYESEYE geldiği zaman G.Saray'ın kayrıldığı, lehine yaklaşımlar olduğu ifade ediliyor. Hep bu yönde bir algı peşindeler. Başkanı, yardımcısı, çalışanı, hepsi bu bakış açısında. İncelediğinde şurası çok net, standartlarda bir sapma olmasaydı şu anda biz onların 10 puan önündeydik. Asıl mağdurun Galatasaray olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Algıyla ilgili çalışan tek kulüp Fenerbahçe."G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un F.Bahçe Başkanlığını bırakacağını açıklamasına şöyle yanıt verdi: "Kaç kişi inandı bilmiyorum. 'Bu sene başkanlığı bırakacağım, ben şampiyon olayım' demek istiyor. Bu konuşmayı kime söylüyor, muhatabını bulmak da zor. 10 yıla yakın süredir şampiyon olamamaları travmatik bir durum yaratıyor."DursunÖzbek'in açıklamalarına akşam saatlerinde Ali Koç'tan yanıt geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;Proje,Bölücülük,Patolojik,Mağduriyet söylemleri,Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzereFETÖ ile ilgili gerçekler,Atanan başkan veKulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa…"