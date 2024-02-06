Dursun Özbek’ten, Ali Koç’a sert sözler: Durum patolojik tedavi edilmeli

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Özbek, kulübün geleceği ile ilgili projelere değinip transfer detayları verirken, F.Bahçe Başkanı için ise ilginç noktalara şöyle dikkat çekti:
'KUTUPLAŞTIRIYOR'
"F.Bahçe başkanı olacak zat Vehbi Koç'un torunu. İyi eğitim almış, Koç ailesinin bir mensubu. Çok zengin bir aileye mensup. Böyle bir kişi niye Türk futboluna bölünmeyi, kutuplaşmayı ve birbirine düşman olmayı getirmeye çalışır?
G.Saray'ı ve F.Bahçe'yi düşman ederek, sokaklara çağırarak, hatta 'bunları gördüğünüz yerde tokatlayın'
ifadeleri gibi ya da 'gördüğünüz yerde fotoğrafını çekin'
gibi ifadeler kullanarak niye yapar? O kişi aynı zamanda Türkiye'yi seven, Atatürkçü kimlikten ve etik değerleri yüksek olduğunu ifade ediyor.
SOKAĞA MI ÇIKSINLAR!
Peki kardeşim bu değerlere sahipsen niye böyle bir tavır içine giriyorsun. Benim aklıma iki şey geliyor. Birincisi; Türkiye'yi çekemeyenlerin ve düşman olanların Türkiye'yi bölmek için çeşitli davranış biçimleri var.
Acaba ben de diyorum böyle birisi bir proje mi? Türkiye'yi bölmek için yeni bir proje mi deniliyor yani. 'Galatasaraylı, Fenerli sokağa çıksın' bu çağrılar var. Bunu çok sakıncalı buluyorum. Dolayısıyla o kişiye (Ali Koç) şunu tavsiye ediyorum. Bundan vazgeç. Türkiye'nin huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin bekasını tehlikeye atacak bu tartışmalar böyle başlar ve nerede duracağını bilemezsin.
SÜRATLE İNCELENSİN
Olayların bu maksatla yapıldığını kabul edersek, o kişinin bir proje olarak kulübün başına geldiğini düşünüyorum. Bunların hepsini bir tarafa yazdığımız zaman bir tane eksik kalıyor. Çünkü bu patolojik bir olay haline geliyor. Bu tedavi edilmesi gereken bir husus.
Bu şekilde incelenip bunun süratle tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyorum."
"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için uzun zamandan beri çalışıyoruz. Bağımsızlığı kaybetmek G.Saray'a yakışmıyor."
"Okan hocayla beraber inşallah 5. yıldızı takarız."
"Boey'un satışı gerçek bir transfer başarısı. Erden Bey'in bu konuda da çalışmaları takdire şayandır."
"Felsefemiz şu değil; Boey'dan 30 milyon geldi hadi transfer yapalım."
"Muslera bizim kıymetlimiz. Ayrılık rüzgarı varmış gibi görülmesi beni rahatsız ediyor."
ALİ KOÇ HER ZAMAN MAĞDUR, HEP AĞLIYOR
"Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var."
KULÜPLER BİRLİĞİ'Nİ HEMEN BIRAKMALI
"KULÜPLER Birliği Vakfı'nın sezon açılışında o kişinin şöyle bir ifadesi oldu; 'Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım' dedi. Sen eğer bu ifadenin arkasında duruyorsan, 'Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak' diye çağrıda bulundum. Derhal istifa etmeli."
'ALGIYLA ÇALIŞAN TEK KULÜP F.BAHÇE'
"MUKAYESEYE geldiği zaman G.Saray'ın kayrıldığı, lehine yaklaşımlar olduğu ifade ediliyor. Hep bu yönde bir algı peşindeler. Başkanı, yardımcısı, çalışanı, hepsi bu bakış açısında. İncelediğinde şurası çok net, standartlarda bir sapma olmasaydı şu anda biz onların 10 puan önündeydik. Asıl mağdurun Galatasaray olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Algıyla ilgili çalışan tek kulüp Fenerbahçe."
'GÖREVİ BIRAKACAĞINA KAÇ KİŞİ İNANDI?'
G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un F.Bahçe Başkanlığını bırakacağını açıklamasına şöyle yanıt verdi: "Kaç kişi inandı bilmiyorum. 'Bu sene başkanlığı bırakacağım, ben şampiyon olayım' demek istiyor. Bu konuşmayı kime söylüyor, muhatabını bulmak da zor. 10 yıla yakın süredir şampiyon olamamaları travmatik bir durum yaratıyor."
YÜREĞİNİZ YETİYORSA YAYINA ÇIKALIM
Dursun
Özbek'in açıklamalarına akşam saatlerinde Ali Koç'tan yanıt geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;
Proje,
Bölücülük,
Patolojik,
Mağduriyet söylemleri,
Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere
FETÖ ile ilgili gerçekler,
Atanan başkan ve
Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa…"