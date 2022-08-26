Dursun Özbek'ten Mauro İcardi itirafı! "Konuşmalar kulübe zarar veriyor"

Türk futbolunun son dönemde düşüşte olduğunu belirten Özbek, "Bu sene özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Finansal problem her zaman çok önemli ama sadece ona bağlamamak gerekiyor. İnşallah bu sene Türk futbolu daha önce bıraktığı pozisyona gelecek ve Türk insanını mutlu edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.