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Giriş Tarihi: 26.8.2022 21:16

Dursun Özbek'ten Mauro İcardi itirafı! "Konuşmalar kulübe zarar veriyor"

AA
Dursun Özbek’ten Mauro İcardi itirafı! Konuşmalar kulübe zarar veriyor

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonsporla karşılacak olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, dev derbi için hazır olduklarını söylerken, merakla beklenen Mauro İcardi transferiyle ilgili flaş açıklamada bulundu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonsporla karşılacak olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, dev derbi öncesi açıklamalarda bulunurken, yıldız isim Mauro İcardi transferiyle ilgili flaş sözler kullandı.

Ataşehir Taç Spor Tesisleri'nde voleybol takımlarının sezon açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın güzel geçeceğine inandığını belirterek, "İki takım da çok iddialı. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. Güzel maç olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum, biz hazırız." dedi.

Avrupa'da mücadele eden takımların ligde dezavantajlı olmadığını vurgulayan Özbek, "Rakiplerin Avrupa'da oynamasını onlar adına avantaj olarak değerlendiriyorum. Çok maç oynamak bazı alışkanlıkları beraberinde getiriyor. Çok maç oynamanın dezavantaj olduğunu kabul etmiyorum, aksine avantajdır." şeklinde görüş belirtti.

Türk futbolunun son dönemde düşüşte olduğunu belirten Özbek, "Bu sene özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Finansal problem her zaman çok önemli ama sadece ona bağlamamak gerekiyor. İnşallah bu sene Türk futbolu daha önce bıraktığı pozisyona gelecek ve Türk insanını mutlu edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZBEK'TEN ICARDI İTİRAFI

Transfere ilişkin konuşmaların kulübe zarar verdiğini aktaran Özbek, gündemlerindeki Mauro İcardi ile ilgili girişimde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya görüşmediği yönünde yanıt verdi.

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Dursun Özbek'ten Mauro İcardi itirafı! "Konuşmalar kulübe zarar veriyor"
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