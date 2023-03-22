Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya sert sözler: Hem hakim hem savcı! Kabul etmiyoruz
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MHK Başkanı Lale Orta'ya: "MHK'nin görevi içinde basına müdahale yok. Lale Orta hem hakim hem savcı! Bunu kabul etmiyoruz." TFF'ye: "TFF neden hâlâ sessizliğini koruyor? TFF Başkanı neden açıklama yapmıyor? Kimse acemice hata olduğunu söyleyemez." F.Bahçe'ye: "Avrupa'da maç bitiyor, hocaları uluslararası basın önünde Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için konuşuyor."
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün NEF Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi… Son 2 haftadır yaşanan hakem hataları ve sonrasındaki süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, MHK Başkanı Lale Orta,TFF ve F.Bahçe'ye yönelik ifadeler kullandı. İşte Özbek'in açıklamaları: "Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler sezona ışık tutmaktadır. MHK Başkanı Lale Orta görevtanımı dışına çıkarak hakemyorumcularına baskı yapmıştır.
TFF DE AYNI DÜŞÜNÜYOR...
Ne TFF Başkanı ne yöneticileri yorum yapmadı ve sessiz kaldı. Şunu anlıyoruz; Sayın Lale Ortave TFF Başkanı aynı fikirdedir. MHK'nin görev ve yetkileri bellidir. Bunun içinde basına müdahale yoktur. Bundan vahimi, yönetim kararı olmadan VAR videosunun VAR odasından çıkartılması. Demek ki VARodasında gösterilmesi ya da gösterilmemesigereken videolar var.
NE İSTERSE ONU YAPIYOR...
Orta, kendisi istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri ekrana getiriyor. Bir kişi hem savcı hem hakimolamaz. MHK Başkanı hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Tuz koktu."
'KİMDEN ÇEKİNİYORSUN TFF?' "Yayıncının görüntülerinin bazıları yayınlanıyor, bazıları yayınlanmıyor demek ki... MHK Başkanı'na göre bu görüntüler onun inisiyatifinde. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği program ile ilgili bir arkadaşımız istifa etti. Orta, arkadaşımızınEYT nedeniyle istifa ettiğinisöyledi. Aklımızla alay etmek istiyorsanızböyle örnekler verirsiniz. Kimse tesadüf ya da acemice hata olduğunu söyleyemez. TFF neden hâlâ sessizliğini koruyor? TFF Başkanı neden açıklama yapmıyor? Yöneticileri neden susuyor? Kimden çekiniyorsunuz?Herkes susuyor. Sayın başkanneden çekiniyorsunuz?"
'ÇEKİLİN KARANLIK KÖŞELERİNİZE'
"Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Utancı giden ve kalbi ölenlere sesleniyorum. Artık bir şeyin siziutandırmayacağını biliyorum.Adaletin önündeduracak gücünüz yok. Çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı getireceğiz."
HOCALARI JESUSTÜRK FUTBOLUNUİKİ PARALIK ETMEKİÇİN KONUŞTU "Avrupa'da maç bitiyor, hocaları (Jorge Jesus) uluslararası basın önünde Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için konuşuyor. Ülkemizin itibarını yok etmek istiyor. Herkes dilini yutmuş vaziyette. Fatih hocamız(Terim) Schalke maçıöncesi PFDK'ya sevki ileilgili yorum yaptı diye 3maç ceza aldı. Herkesehatırlatıyorum."
'KALKAVAN'IN KIRMIZI KARTINAO AN KİM MÜDAHALE ETTİ?' "Birbirine benzer pozisyonlar… Dubois'ya yapılan hareket var. Yapan kırmızı kart diyor. Hakem görmüyor, VAR görmüyor. Rakibimizin maçında aynı hareket var, rakip aleyhine kart gösterilmiyor. Hakem görüyor, VAR görüyor. Hakem elini kırmızıya götürüp birden vazgeçiyor. Bu hakem bir G.Saraymaçında rakip takım formasıile maç seyrederken görülmüştü. Hakem tayinlerinin algoritma ile yapıldığına bizi ikna etmeye çalıştılar. Rakibin maçındaki hakemin G.Saray'ın rakibini tuttuğunu unuttunuz mu da o maça verdiniz? Hakemin hareketi kırmızıkart yönünde ama kimmüdahale ediyor?"
FENERBAHÇE'DEN TOPLANTI ÖNCESI AÇIKLAMA:
Yarıştan koparmak istiyorlar
F.Bahçe Kulübü, 19 Ekim 2022'den bugüne kadar kronoloji tweetleri ile G.Saray'a yanıt verdi F.BAHÇE, sarı-kırmızılı kulübün basın toplantısı öncesinde bir dizi tweet ile eleştirilerini sıralayıp kronoloji yaptı… 19 Ekim 2022 tarihi ile başlayan ve G.Saray cephesinden gelen "MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz,Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevdenalınmasını istiyoruz!" sözleri ile başlayan tweetlerde özetle şu başlıklar yer aldı: 20 EKIM 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta GS TV'den takımlarınuğradığı haksızlıkları yayınlayacağız." 23 EKIM 2022: "Bu ligi bitirtmeyiz!" 29 ARALIK 2022: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle "Ofsaytımsı" tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi! 11 MART 2023: Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıp "manipülasyon" odaklı bir "görüntümsünün" kamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi... 17 MART 2023: Rakip Takım Teknik Direktörünün çok masumane (?!) bir mesajla konuyu legalize etmesi: "Lale Orta hakkında çıkan haberler umarım doğru değildir." Rakip takım başkanının "MHK Başkanıiddialarıyla ilgili inanmadım, böyle bir şeyolamaz, bu tevatürdür, mümkün değil." açıklamasıyla aynı manipülasyonun 'yönetim seviyesinde' gündeme taşınması! 19 MART 2023: Milyonların önünde, "göz göre göre" Alanyaspor maçında Fenerbahçe'yi yarıştan koparmak için yapılan hamle! Fenerbahçe olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz: "Lige devamediyor muyuz etmiyor muyuz?"
ÖZBEK: SEVİYENİZE DÜŞMEYECEĞİZ! G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Koç'un çağrısına kulübün sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi: "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım. Bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur."
TOPLANTIDAN SONRA:
Vakit kaybetmedenekrana çıkalım! F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından şu çağrıyı yaptı: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum… Cesaretiniz varsa tüm bualgı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızıkonuşmak için sizi istediğinizmecrada hiç vakit kaybetmedenyüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum."