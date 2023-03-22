Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya sert sözler: Hem hakim hem savcı! Kabul etmiyoruz

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün NEF Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi… Son 2 haftadır yaşanan hakem hataları ve sonrasındaki süreçle ilgili açıklamalarda bulunanifadeler kullandı. İşte Özbek'in açıklamaları: "Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler sezona ışık tutmaktadır.Ne TFF Başkanı ne yöneticileri yorum yapmadı ve sessiz kaldı.MHK'nin görev ve yetkileri bellidir. Bunun içinde basına müdahale yoktur. Bundan vahimi, yönetim kararı olmadan VAR videosunun VAR odasından çıkartılması.Orta, kendisi istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri ekrana getiriyor.MHK Başkanı hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz.Yayıncının görüntülerinin bazıları yayınlanıyor, bazıları yayınlanmıyor demek ki... MHK Başkanı'na göre bu görüntüler onun inisiyatifinde. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği program ile ilgili bir arkadaşımız istifa etti.Kimse tesadüf ya da acemice hata olduğunu söyleyemez. TFF neden hâlâ sessizliğini koruyor? TFF Başkanı neden açıklama yapmıyor? Yöneticileri neden susuyor?"Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Utancı giden ve kalbi ölenlere sesleniyorum.Çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı getireceğiz."Avrupa'da maç bitiyor, hocaları (Jorge Jesus) uluslararası basın önünde Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için konuşuyor. Ülkemizin itibarını yok etmek istiyor. Herkes dilini yutmuş vaziyette.Birbirine benzer pozisyonlar… Dubois'ya yapılan hareket var. Yapan kırmızı kart diyor. Hakem görmüyor, VAR görmüyor. Rakibimizin maçında aynı hareket var, rakip aleyhine kart gösterilmiyor. Hakem görüyor, VAR görüyor. Hakem elini kırmızıya götürüp birden vazgeçiyor.Hakem tayinlerinin algoritma ile yapıldığına bizi ikna etmeye çalıştılar. Rakibin maçındaki hakemin G.Saray'ın rakibini tuttuğunu unuttunuz mu da o maça verdiniz?F.Bahçe Kulübü, 19 Ekim 2022'den bugüne kadar kronoloji tweetleri ile G.Saray'a yanıt verdisarı-kırmızılı kulübün basın toplantısı öncesinde bir dizi tweet ile eleştirilerini sıralayıp kronoloji yaptı… 19 Ekim 2022 tarihi ile başlayan ve G.Saray cephesinden gelensözleri ile başlayan tweetlerde özetle şu başlıklar yer aldı:"Bu kurguyu yapanın başına yıkarız."Bu ligi bitirtmeyiz!"Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle "Ofsaytımsı" tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi!Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıpodaklı birkamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi...Rakip Takım Teknik Direktörünün çok masumane (?!) bir mesajla konuyu legalize etmesi: "Lale Orta hakkında çıkan haberler umarım doğru değildir." Rakip takım başkanınınaçıklamasıyla aynı manipülasyonun 'yönetim seviyesinde' gündeme taşınması!Milyonların önünde,Alanyaspor maçında Fenerbahçe'yi yarıştan koparmak için yapılan hamle! Fenerbahçe olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz:Başkanı Dursun Özbek, Koç'un çağrısına kulübün sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi: "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım. Bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur."Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından şu çağrıyı yaptı: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum…Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum."