Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya tepki: Hayretler içindeyim

Orta’nın yayıncı kuruluşa müdahalesini yorumlayan Özbek, “İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. TFF’nin kurulları var. Onların gereğini yapacağını düşünüyorum” dedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva arazisi üzerinde bulunan proje bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın VAR merkezine girildiğine yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özbek, "İlk duyduğumdainanmadım.Böyle bir şey olamazdedim. Varsa da futbolunkurumları var, onlar gereğiniyapacaktır. Ancak dün akşam(cumartesi) verilen demeçleri duyuncahayretler içerisinde kaldım. TürkiyeFutbol Federasyonu'nun kurulları var.İnsanların görevleri itibarıyla yaptıklarınıonlar değerlendirirler, onların gereğiniyapacağını düşünüyorum" dedi.
YARIN BASIN TOPLANTISI VAR
Hakem hatalarının çok fazla olduğunu ve bunun artık önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Dursun Özbek, "Galatasaray'ınfutbolda istediği adalet sadece kendisiiçin değil. Her maçta hakem hataları veyaVAR hataları oluyor. Bu hataların asgariyeinmesinin sağlanması için talepte bulunuyoruz.G.Saray kurulduğundan bugünekadar hep ilklerin kulübü olduğu için çabamızıbütün kulüpler için sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, gündemle ilgili yarın basın taplantısıdüzenleyeceğini açıkladı.
LALE ORTA OLAYI NEDİR?
MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesine yayıncı kuruluştaki eski programı Trio'da 'Kırmızı kart verilmeliydi' yorumlarına çok kızdığı ve programı arayarak, "Ya siz düzeltin yaben gelip anlatacağım" dediği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından açıklama yapan Orta, "beIN Sportsyetkilileriyle irtibata geçtim amasöz konusu pozisyonla ilgili kamuoyunudoğru bilgilendirmekiçin" ifadesini kullanmıştı
İŞTE DÜŞLER VADİSİ PROJESİNİN DETAYLARI
1150 dönüm arazi üzerinde yer alıyor.
İlk etapta 500 villa yeni sahiplerine teslim edildi.
İkinci etap 6 ay ile 1 sene içinde tamamlanacak.
Toplamda bin 330 villa yapılacak ve 2-3 sene içinde projenin tamamı bitirilecek.
Galatasaray Kulübü projenin tamamından 2.8 milyar lira kazanacak.
50. YIL KUTLAMASI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve GSYİAD üyeleri, Riva'da kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek'in bu organizasyonda 50. evlilik yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yönetici ve üyeler Riva'daki Düşler Vadisi proje alanında sohbet toplantısında bir araya geldi.