Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya tepki: Hayretler içindeyim
Giriş Tarihi: 20.3.2023

Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya tepki: Hayretler içindeyim

MEHMET ÖZCAN
Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya tepki: Hayretler içindeyim

Orta’nın yayıncı kuruluşa müdahalesini yorumlayan Özbek, “İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. TFF’nin kurulları var. Onların gereğini yapacağını düşünüyorum” dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva arazisi üzerinde bulunan proje bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın VAR merkezine girildiğine yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özbek, "İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Varsa da futbolun kurumları var, onlar gereğini yapacaktır. Ancak dün akşam (cumartesi) verilen demeçleri duyunca hayretler içerisinde kaldım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulları var. İnsanların görevleri itibarıyla yaptıklarını onlar değerlendirirler, onların gereğini yapacağını düşünüyorum" dedi.




YARIN BASIN TOPLANTISI VAR
Hakem hatalarının çok fazla olduğunu ve bunun artık önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Dursun Özbek, "Galatasaray'ın futbolda istediği adalet sadece kendisi için değil. Her maçta hakem hataları veya VAR hataları oluyor. Bu hataların asgariye inmesinin sağlanması için talepte bulunuyoruz. G.Saray kurulduğundan bugüne kadar hep ilklerin kulübü olduğu için çabamızı bütün kulüpler için sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, gündemle ilgili yarın basın taplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

LALE ORTA OLAYI NEDİR?
MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesine yayıncı kuruluştaki eski programı Trio'da 'Kırmızı kart verilmeliydi' yorumlarına çok kızdığı ve programı arayarak, "Ya siz düzeltin ya ben gelip anlatacağım" dediği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından açıklama yapan Orta, "beIN Sports yetkilileriyle irtibata geçtim ama söz konusu pozisyonla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek için" ifadesini kullanmıştı

İŞTE DÜŞLER VADİSİ PROJESİNİN DETAYLARI
1150 dönüm arazi üzerinde yer alıyor.
İlk etapta 500 villa yeni sahiplerine teslim edildi.
İkinci etap 6 ay ile 1 sene içinde tamamlanacak.
Toplamda bin 330 villa yapılacak ve 2-3 sene içinde projenin tamamı bitirilecek.
Galatasaray Kulübü projenin tamamından 2.8 milyar lira kazanacak.

50. YIL KUTLAMASI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve GSYİAD üyeleri, Riva'da kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek'in bu organizasyonda 50. evlilik yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yönetici ve üyeler Riva'daki Düşler Vadisi proje alanında sohbet toplantısında bir araya geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı
Son dakika: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz
Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk yuvarlarını kare kare paylaştı! İşte Seda Sayan’ın villasından yepyeni kareler!
Meral Akşener 'Sıkıntı yok' demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! 'Öcalan sloganları'
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mansur Yavaş’ın sözleri olay oldu! CHP’de kriz zirvesi
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Hatay nereye inşaa edilecek? 3 prensip kararı alındı: Refahın ve kardeşliğin şehri yeniden yükselecek
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya tepki: Hayretler içindeyim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA