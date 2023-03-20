Dursun Özbek’ten MHK Başkanı Lale Orta’ya tepki: Hayretler içindeyim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva arazisi üzerinde bulunan proje bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın VAR merkezine girildiğine yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özbek,dedi.Hakem hatalarının çok fazla olduğunu ve bunun artık önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Dursun Özbek,ifadelerini kullandı. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, gündemle ilgiliMHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesine yayıncı kuruluştaki eski programı Trio'da 'Kırmızı kart verilmeliydi' yorumlarına çok kızdığı ve programı arayarak,dediği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından açıklama yapan Orta,ifadesini kullanmıştı1150 dönüm arazi üzerinde yer alıyor.İlk etapta 500 villa yeni sahiplerine teslim edildi.İkinci etap 6 ay ile 1 sene içinde tamamlanacak.Toplamda bin 330 villa yapılacak ve 2-3 sene içinde projenin tamamı bitirilecek.Galatasaray Kulübü projenin tamamından 2.8 milyar lira kazanacak.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve GSYİAD üyeleri, Riva'da kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek'in bu organizasyonda 50. evlilik yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yönetici ve üyeler Riva'daki Düşler Vadisi proje alanında sohbet toplantısında bir araya geldi.