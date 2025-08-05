Ederson 50 milyon euro!

Kaleci listesinde ilk sıraya yazılan Ederson'un transferi çıkmaza girdi.Manchester City'nin 20 milyon Euro değer biçtiği Ederson'a çift haneli bonservis ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, deneyimli eldivene de yıllıkbütçe ayırdı. İngiliz devinde net 4 milyon Euro kazanan Ederson ise 10 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme talep etti. 20 milyon Euro bonservisin yanında 30 milyon Euro garanti ücreti kapsayan 50 milyon Euro'luk maliyeti çok yüksek bulan Galatasaray, Ederson dışındaki isimleri gündemine aldı.