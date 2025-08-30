Ederson mu Lammens mi?

ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki rakipleri belli olan Galatasaray, salı günü UEFA'ya kadrosunu bildirecek. Sarı-kırmızılılar, 4 gün içinde kaleci transferini bitirmek zorunda. M.City'den Ederson ve Antwerp'ten Senne Lammens'le aday sayısı 2'ye indirildi. Ederson'un 7 milyon Euro garanti ücret+2 milyon Euro bonusla yıllık maliyeti, 3 milyon Euro maaş düşünülen Lammens'ten çok daha yüksek. 23 yaşındaki Belçikalı kalecinin bonservisi 20 milyon Euro'nun üzerinde ve Lammens için Manchester United masada. Manchester City ise Ederson için 15 milyon Euro talep ederken, Brezilyalı kaleciye G.Saray, 10 milyon Euro'dan fazla bonservis ödemek istemiyor.