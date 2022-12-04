Eksiği çok keyfi yok!

Dünya Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray, ilk provasını Rayo Vallecano'ya karşı yaptı. Aslantepe'deki gündüz maçında gülen, tek golle İspanyol ekibi oldu.sarı-kırmızılı takım ilk yarıda öne geçecek fırsatları yakaladı ancakRayo Vallecano 34. dakikada ceza sahası dışından klas vuran Martin'le 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişikliklerine gidince oyunun temposu düştü.ikinci gol için önemli fırsatlar yakaladı ancak Okan Kocuk'u geçemedi.Altyapıdan 19 yaşındakiYedek kulübesinde ise altyapıdanJankat, Emin Bayram, Beknaz, EfeAkman, Berk Kızıldemir, Ali Yeşilyurt, BaranDemircioğlu ve Halim Yükseloğlu oturdu.Florya ürünü gençler ikinci yarıda şans buldu.G.SARAY'IN hocası Okan Buruk, maçtan sonra şunları söyledi: "Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı. İki takım da iyi şeyler yaptı. 2000'den sonra doğanlarla bitirdik maçı. Sakatlıklar beni korkutuyor. Oliveira ve İcardi'de bu başımıza geldi. Dünya Kupası'ndan gelecekleri adapte etmek bizim için önemli olacak."ilk 11'i ligde ilk 10'a bile giremez.Okan Buruk'un "Geniş bir kadroya sahibiz" açıklamasının stratejik olduğunu düşünüyorum.İzleyenler sıkıldı, devre arası çoğu taraftar evine döndü. Şaşırdığım konu şu; forma şansı bulan oyuncular bu kadar mı kötü oynar! Bu maçı bir şans olarak kabul etmemeleri, vurdumduymaz olmaları ayıplanacak bir tavırdı.Özellikle Berkan'ın rakibe attırdığı gol dışında pasları yerini bulmadı. Eğer as oyuncular oynamayacaksa bu tür hazırlık maçlarının kime ne faydası var!