Eksiği çok keyfi yok!

Milli oyuncular ve sakatların yokluğunda sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Aslan, ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamadı. İspanyol ekibi, Andres Martin’in şık golüyle mücadeleyi kazandı
Dünya Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray, ilk provasını Rayo Vallecano'ya karşı yaptı. Aslantepe'deki gündüz maçında gülen, tek golle İspanyol ekibi oldu. Başakşehir'e 7atan takımdan sadeceAbdülkerim'in 11'deolduğu sarı-kırmızılı takım ilk yarıda öne geçecek fırsatları yakaladı ancak Barış Alperve Yunus bitiricivuruşları yapamadı.
İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ
Rayo Vallecano 34. dakikada ceza sahası dışından klas vuran Martin'le 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişikliklerine gidince oyunun temposu düştü. Falcao'dan yoksunİspanyol ekibi, ikinci gol için önemli fırsatlar yakaladı ancak Okan Kocuk'u geçemedi.
FLORYA ÜRÜNÜ KULÜBE
Altyapıdan 19 yaşındaki Baran Aksaka ve20 yaşındaki stoper Metehan Baltacı 11'desahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise altyapıdanJankat, Emin Bayram, Beknaz, EfeAkman, Berk Kızıldemir, Ali Yeşilyurt, BaranDemircioğlu ve Halim Yükseloğlu oturdu.Florya ürünü gençler ikinci yarıda şans buldu.
SAKATLIKLAR KORKUTUYOR!
G.SARAY'IN hocası Okan Buruk, maçtan sonra şunları söyledi: "Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı. İki takım da iyi şeyler yaptı. 2000'den sonra doğanlarla bitirdik maçı. Sakatlıklar beni korkutuyor. Oliveira ve İcardi'de bu başımıza geldi. Dünya Kupası'ndan gelecekleri adapte etmek bizim için önemli olacak."
1 GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN KIME NEFAYDASI VAR! G.Saray'ın ilk 11'i ligde ilk 10'a bile giremez. Oyuncularınkalitelerinde,oyun akıllarındaciddi yetersizlikvar. Okan Buruk'un "Geniş bir kadroya sahibiz" açıklamasının stratejik olduğunu düşünüyorum. Abdülkerimdışında ilk11'de kafadanoynayan oyuncuyoktu. İzleyenler sıkıldı, devre arası çoğu taraftar evine döndü. Şaşırdığım konu şu; forma şansı bulan oyuncular bu kadar mı kötü oynar! Bu maçı bir şans olarak kabul etmemeleri, vurdumduymaz olmaları ayıplanacak bir tavırdı. Berkanve Barış Alper, tribünleribile çıldırtacakhatalaryaptı. Özellikle Berkan'ın rakibe attırdığı gol dışında pasları yerini bulmadı. Eğer as oyuncular oynamayacaksa bu tür hazırlık maçlarının kime ne faydası var!