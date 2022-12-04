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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Eksiği çok keyfi yok!

MEHMET ÖZCAN
Eksiği çok keyfi yok!

Milli oyuncular ve sakatların yokluğunda sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Aslan, ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamadı. İspanyol ekibi, Andres Martin’in şık golüyle mücadeleyi kazandı

Dünya Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray, ilk provasını Rayo Vallecano'ya karşı yaptı. Aslantepe'deki gündüz maçında gülen, tek golle İspanyol ekibi oldu. Başakşehir'e 7 atan takımdan sadece Abdülkerim'in 11'de olduğu sarı-kırmızılı takım ilk yarıda öne geçecek fırsatları yakaladı ancak Barış Alper ve Yunus bitirici vuruşları yapamadı.

İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ
Rayo Vallecano 34. dakikada ceza sahası dışından klas vuran Martin'le 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişikliklerine gidince oyunun temposu düştü. Falcao'dan yoksun İspanyol ekibi, ikinci gol için önemli fırsatlar yakaladı ancak Okan Kocuk'u geçemedi.

FLORYA ÜRÜNÜ KULÜBE
Altyapıdan 19 yaşındaki Baran Aksaka ve 20 yaşındaki stoper Metehan Baltacı 11'de sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise altyapıdan Jankat, Emin Bayram, Beknaz, Efe Akman, Berk Kızıldemir, Ali Yeşilyurt, Baran Demircioğlu ve Halim Yükseloğlu oturdu. Florya ürünü gençler ikinci yarıda şans buldu.

SAKATLIKLAR KORKUTUYOR!
G.SARAY'IN hocası Okan Buruk, maçtan sonra şunları söyledi: "Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı. İki takım da iyi şeyler yaptı. 2000'den sonra doğanlarla bitirdik maçı. Sakatlıklar beni korkutuyor. Oliveira ve İcardi'de bu başımıza geldi. Dünya Kupası'ndan gelecekleri adapte etmek bizim için önemli olacak."

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LEVENT TÜZEMEN
KIME NEFAYDASI VAR!
G.Saray'ın ilk 11'i ligde ilk 10'a bile giremez. Oyuncuların kalitelerinde, oyun akıllarında ciddi yetersizlik var. Okan Buruk'un "Geniş bir kadroya sahibiz" açıklamasının stratejik olduğunu düşünüyorum. Abdülkerim dışında ilk 11'de kafadan oynayan oyuncu yoktu. İzleyenler sıkıldı, devre arası çoğu taraftar evine döndü. Şaşırdığım konu şu; forma şansı bulan oyuncular bu kadar mı kötü oynar! Bu maçı bir şans olarak kabul etmemeleri, vurdumduymaz olmaları ayıplanacak bir tavırdı. Berkan ve Barış Alper, tribünleri bile çıldırtacak hatalar yaptı. Özellikle Berkan'ın rakibe attırdığı gol dışında pasları yerini bulmadı. Eğer as oyuncular oynamayacaksa bu tür hazırlık maçlarının kime ne faydası var!

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