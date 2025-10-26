Eksik Aslan, Göztepe önünde

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Bodo/ Glimt'i yenerek Avrupa'da havaya giren Galatasaray, lider olduğu Süper Lig'e dönüyor. Sarıkırmızılı takım, gündüz maçında renktaşı Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Singo ve İlkay'ın sakat olduğu Cimbom'da babası rahatsızlanan Torreira'ya özel izin verildi. 3 eksiği bulunan Aslan'ın son dönemde yedek kalan yıldızı Gabriel Sara, ilk 11'e dönecek. Bodo'ya duble yaparak morallenen Osimhen, ileri uçta yine en önemli koz olacak.
Nijeryalıyı, son iki maçın formda ismi Sane tamamlayacak.