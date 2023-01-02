Ekvador kadar olamadık!

2022 yılı geride kalırken, yapılan bir araştırma genç cevherlerimizi işleyemediğimizi ve görmezden geldiğimizi bir kez daha gözler önüne serdi.Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CİES) raporuna göre;Takımlarımız, 431 oyuncudan sadece 10'unun sahada kendini göstermesine fırsat sundu. Ligimiz, Güney Afrika (%2.6), Tayland (%2.8) ve Ekvador (%3.5) liglerinin gerisinde kaldı. Yayınlanan raporda Süper Lig'de sadece 1 futbolcu öne çıkmayı başardı. Altay'dan bu sezon Galatasaray'a transfer olan, en fazla süre tanınan (1710 dakika) ve umut vadeden sol bek olarak yer aldı.