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Giriş Tarihi: 19.4.2025

El Patron: Finali çok istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konya maçına odaklandıklarını söyleyen Davinson, çifte kupa mesajı verdi

El Patron: Finali çok istiyoruz

Attığı golle maçı koparan Davinson Sanchez, "İstekliydik, ilk yarıda çok şans da bulduk. Daha erken gol atsak fark artardı. Kendimizi geliştirdik. Herkes çok çalışıyor. Şimdi önümüzde yarı final var. Herkesin istekli olmasını ve bunun devamlılığını istiyorum ve diliyorum" dedi. Takım arkadaşlarının 'El Patron' diye çağırdığı tecrübeli stoper, "Hem oyunumuz hem de skor iyiydi. Biz, maç maç gidiyoruz. Şimdi aklımızda salı günkü kupa karşılaşması var. Hedefimiz finale kalmak. Bunun için mücadele ederek bir kupa daha kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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MAÇIN ikinci yarısında bir duran top sırasında Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz arasında ortam gerildi. Kolombiyalı stoper, Barış'a sert ifadelerle söylenirken, ikili sonrasında arayı ısıttı. Golüyle farkı ikiye yükselten Davinson, ardından Barış'ın yanına giderek sarıldı.

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El Patron: Finali çok istiyoruz
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