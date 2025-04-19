El Patron: Finali çok istiyoruz

Attığı golle maçı koparan Davinson Sanchez, "İstekliydik, ilk yarıda çok şans da bulduk. Daha erken gol atsak fark artardı. Kendimizi geliştirdik. Herkes çok çalışıyor. Şimdi önümüzde yarı final var. Herkesin istekli olmasını ve bunun devamlılığını istiyorum ve diliyorum" dedi. Takım arkadaşlarının 'El Patron' diye çağırdığı tecrübeli stoper, "Hem oyunumuz hem de skor iyiydi. Biz, maç maç gidiyoruz. Şimdi aklımızda salı günkü kupa karşılaşması var. Hedefimiz finale kalmak. Bunun için mücadele ederek bir kupa daha kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



ÖNCE TARTIŞTI, SONRA GÖNLÜNÜ ALDI!

MAÇIN ikinci yarısında bir duran top sırasında Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz arasında ortam gerildi. Kolombiyalı stoper, Barış'a sert ifadelerle söylenirken, ikili sonrasında arayı ısıttı. Golüyle farkı ikiye yükselten Davinson, ardından Barış'ın yanına giderek sarıldı.