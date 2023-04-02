‘Elimizde vahim konular var!’

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, maçtan sonra GS TV'ye sert açıklamalar yaparken çarpıcı ifadeler kullandı. Timur şunları söyledi: "Ligdeki gerginlik artmasın diye konuşmuyorduk. 10 hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var! Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Türk futbolunu ne denli ayaklar altına alırsanız alın bir cezası olmuyor. Demek TFF de böyle düşünüyor.Puan farkının açılması istenmiyor.Galatasaray camiası, taraftarı, şampiyonluk için kenetlendi. Bu hiçbir şekilde engellenemez.Mavi Şimşekler'in Başkanı Başkanı Murat Sancak da karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi. Sancak, "Ne diyeyim, hepiniz gördünüz. Ali Şansalan klasiği. Görev adamı, bizi kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar verdi. Oyuncuların gardını kır, sonrası gelir zaten. Hakem; eyyamcılık yaptı, maçı katletti ama Galatasaray'ı da tebrik ederim, iyi oynadılar. Hak ederek kazandılar" dedi.