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Giriş Tarihi: 2.4.2023

‘Elimizde vahim konular var!’

‘Elimizde vahim konular var!’
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, maçtan sonra GS TV'ye sert açıklamalar yaparken çarpıcı ifadeler kullandı. Timur şunları söyledi: "Ligdeki gerginlik artmasın diye konuşmuyorduk. 10 hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var! Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Türk futbolunu ne denli ayaklar altına alırsanız alın bir cezası olmuyor. Demek TFF de böyle düşünüyor. Jesus'a gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir. Puan farkının açılması istenmiyor. Belli ki net bir operasyon var. Galatasaray camiası, taraftarı, şampiyonluk için kenetlendi. Bu hiçbir şekilde engellenemez. Gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek TFF... Hepsinin konusu gelecek... Çok vahim konular var elimizde. Lig bitince hepsini açıklayacağız."

ADANA DEMİR DE MEMNUN DEĞİL
Mavi Şimşekler'in Başkanı Başkanı Murat Sancak da karşılaşmanın ardından hakemleri eleştirdi. Sancak, "Ne diyeyim, hepiniz gördünüz. Ali Şansalan klasiği. Görev adamı, bizi kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar verdi. Oyuncuların gardını kır, sonrası gelir zaten. Hakem; eyyamcılık yaptı, maçı katletti ama Galatasaray'ı da tebrik ederim, iyi oynadılar. Hak ederek kazandılar" dedi.

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‘Elimizde vahim konular var!’
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