En baba golcü!

Bu sezonun başında Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, performansı ile G.Saray taraftarının da gönlünü fethetti.Ancak lige verilen arada sarı-kırmızılı takım, kamp için Antalya'ya gelince Icardi'nin de programı değişti. Çocuklarından ayrı kalmak istemeyenBakıcıları ile beraber Antalya'ya gelen iki minik, babalarının antrenman ve maçları sırasında otelde vakit geçiriyor. Golcü oyuncu ise çalışma saatlerinin dışındaki dönemde hemen çocuklarının yanına koşuyor.ARTIK 36 yaşına gelen Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine aldı: İnaki Pena… Geçen sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelenSezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pena, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. G.Saray, İnaki Pena için temaslarını sürdürürkün,Katalan ekibi, yeni bir kontrat teklif etse dahi Pena, Barça'da kalmak istemiyor. 23 yaşındaki eldiven, Barcelona'da as kaleci Ter Stegen'in formda olmasından dolayı 3 maçta oynayabildi.Kiralıkolarak Pisa'ya gönderilen Olimpiu Morutan'ın geleceği de soru işareti… Menajeri Becali, oyuncusunun İtalya'da devam etmek istediğini belirtirken sadece Pisa değil başka Çizme ekiplerinin de Rumen futbolcuyu yakından takip ettiğini söyledi. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesindesatın alma opsiyonu bulunuyor.yeni transferi Zaniolo harıl harıl çalışıyor. İtalyan oyuncunun takımla yapılan antrenmanlarda hırsı ile öne çıktığı öğrenilirken bireysel idmanlar da yaparak bir an önce forma almak istediği öğrenildi.