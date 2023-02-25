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Giriş Tarihi: 26.2.2023

En baba golcü!

SUAT UMURHAN
En baba golcü!

Kamp nedeniyle çocuklarının yanına gidemeyen Tangocu, iki kızını da Antalya’ya götürdü. İcardi çalışma saatlerinin dışında hemen kızlarının yanına koşuyor

Bu sezonun başında Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, performansı ile G.Saray taraftarının da gönlünü fethetti. Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de 12 maçta 9 gol atıp 6 defa da asist katkısı verirken maçların ardından da sık sık İtalya'ya giderek çocukları ile vakit geçiriyordu. Ancak lige verilen arada sarı-kırmızılı takım, kamp için Antalya'ya gelince Icardi'nin de programı değişti. Çocuklarından ayrı kalmak istemeyen Tangocu, iki kızı Francesca İcardi Nara ve İsabella İcardi'yi de yanında götürdü.

MİLANO YOLCUSU
Bakıcıları ile beraber Antalya'ya gelen iki minik, babalarının antrenman ve maçları sırasında otelde vakit geçiriyor. Golcü oyuncu ise çalışma saatlerinin dışındaki dönemde hemen çocuklarının yanına koşuyor. Arjantinli yıldızın, lig maçlarının başlaması ile birlikte yeniden izin dönemleri için Milano-Paris yolculuklarına çıkacağı ancak bu dönemde çocuklarını yanında istediği öğrenildi.

PENA, SEZON SONU BEDAVAYA GELİYOR
ARTIK 36 yaşına gelen Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine aldı: İnaki Pena… Geçen sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelen Barcelona forması giyen İspanyol kaleci, tekrardan Aslan'ın radarına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pena, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. G.Saray, İnaki Pena için temaslarını sürdürürkün, İspanyol oyuncuyu sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katabilme ihtimali bulunuyor. Katalan ekibi, yeni bir kontrat teklif etse dahi Pena, Barça'da kalmak istemiyor. 23 yaşındaki eldiven, Barcelona'da as kaleci Ter Stegen'in formda olmasından dolayı 3 maçta oynayabildi.

İTALYA'YA YEŞİL IŞIK YAKTI
Kiralık olarak Pisa'ya gönderilen Olimpiu Morutan'ın geleceği de soru işareti… Menajeri Becali, oyuncusunun İtalya'da devam etmek istediğini belirtirken sadece Pisa değil başka Çizme ekiplerinin de Rumen futbolcuyu yakından takip ettiğini söyledi. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

ZANİOLO FORMA PEŞİNDE
ASLAN'IN yeni transferi Zaniolo harıl harıl çalışıyor. İtalyan oyuncunun takımla yapılan antrenmanlarda hırsı ile öne çıktığı öğrenilirken bireysel idmanlar da yaparak bir an önce forma almak istediği öğrenildi.

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En baba golcü!
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