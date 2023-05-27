Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri En değerli deplasman tribünü!
Giriş Tarihi: 27.5.2023

En değerli deplasman tribünü!

MEHMET ÖZCAN
En değerli deplasman tribünü!

Nef Stadı’nda oynanacak yılın derbisine 150 bin istek geldi. Konuk takımın yerleri de sarı-kırmızılılara ayrılacağı için taraftarlar bilet bulma yarışına girdi. Kulübün ve yöneticilerin telefonları kilitlendi!

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki Fenerbahçe- Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftar alınmamıştı. 4 Haziran'da oynanacak derbide bu kez de sarı-lacivertliler tribünde olamayacak. 150 bin talebin geldiği Nef Stadyumu'ndaki dev mücadele için 2 bin 600 kapasiteli deplasman tribünü de Galatasaraylılara ayrıldı. 40 bin kombineye sezon içinde 5 maçlık paketler eklendi ve sadece 3 bin bilet satışa sunuluyordu. Deplasman tribünü ile birlikte Fenerbahçe derbisi için yaklaşık 5 bin 600 bilet satışa çıkacak. Bu biletler için yönetime yoğun talep geldi. Sarı-kırmızılı idereciler, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada "Bu isteklerin hepsini karşılamamız mümkün değil. Taraftarımızın affına sığınır, teşekkür ederiz" dedi. 198 locaya sahip Nef Stadyumu'nda 4 bin 500 VIP koltuk dahil olmak üzere boş yer kalmadı. Galatasaray'ı, sezonun final derbisinde 52 bin kişi destekleyecek.



Boey'den Ada hamlesi
Danımarkalı stoperi Victor Nelsson ve Fransız sağ beki Sacha Boey için İngiltere'den teklifler alan G.Saray, bu iki oyuncunun satışından 40 milyon Euro üzerinde gelir bekliyor. Her iki futbolcu için de İngiliz kulüpleri ile görüşmeler yapılırken Nelsson'a Tottenham talip. Boey ise dün menajerini değiştirerek İngiliz oyuncuları portföyünde bulunduran yeni şirketine geçti. Bu hamle İngiliz medyası tarafından "Premier Lig'e geliyor" olarak yorumlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
Heyecanlandıran açıklama geldi: Gabar'dan yeni müjde! Petrol fışkırıyor: Mevcutların 10 katı
ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Pazarcıyla kavga ediyor, böyle idarecilik olmaz
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Yeni konut hamlesi! Destek paketleri geliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’dan Almanya'da Sabah Gazetesi'ne yapılan baskına tepki: Kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir
ARKADAŞINA GÖNDER
En değerli deplasman tribünü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA