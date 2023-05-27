En değerli deplasman tribünü!

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki Fenerbahçe- Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftar alınmamıştı. 4 Haziran'da oynanacak derbide bu kez de sarı-lacivertliler tribünde olamayacak. 150 bin talebin geldiği Nef Stadyumu'ndaki dev mücadele için 2 bin 600 kapasiteli deplasman tribünü de Galatasaraylılara ayrıldı.Deplasman tribünü ile birlikte Fenerbahçe derbisi için yaklaşık 5 bin 600 bilet satışa çıkacak. Bu biletler için yönetime yoğun talep geldi. Sarı-kırmızılı idereciler,'a yaptığı açıklamada "Bu isteklerin hepsini karşılamamız mümkün değil. Taraftarımızın affına sığınır, teşekkür ederiz" dedi. 198 locaya sahip Nef Stadyumu'nda 4 bin 500 VIP koltuk dahil olmak üzere boş yer kalmadı.Danımarkalı stoperi Victor Nelsson ve Fransız sağ beki Sacha Boey için İngiltere'den teklifler alanHer iki futbolcu için de İngiliz kulüpleri ile görüşmeler yapılırken Nelsson'a Tottenham talip. Boey ise dün menajerini değiştirerekBu hamle İngiliz medyası tarafındanolarak yorumlandı.