En değerli deplasman tribünü!

Nef Stadı’nda oynanacak yılın derbisine 150 bin istek geldi. Konuk takımın yerleri de sarı-kırmızılılara ayrılacağı için taraftarlar bilet bulma yarışına girdi. Kulübün ve yöneticilerin telefonları kilitlendi!
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki Fenerbahçe- Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftar alınmamıştı. 4 Haziran'da oynanacak derbide bu kez de sarı-lacivertliler tribünde olamayacak. 150 bin talebin geldiği Nef Stadyumu'ndaki dev mücadele için 2 bin 600 kapasiteli deplasman tribünü de Galatasaraylılara ayrıldı. 40bin kombineye sezon içinde5 maçlık paketler eklendive sadece 3 bin bilet satışasunuluyordu. Deplasman tribünü ile birlikte Fenerbahçe derbisi için yaklaşık 5 bin 600 bilet satışa çıkacak. Bu biletler için yönetime yoğun talep geldi. Sarı-kırmızılı idereciler, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada "Bu isteklerin hepsini karşılamamız mümkün değil. Taraftarımızın affına sığınır, teşekkür ederiz" dedi. 198 locaya sahip Nef Stadyumu'nda 4 bin 500 VIP koltuk dahil olmak üzere boş yer kalmadı. Galatasaray'ı,sezonun final derbisinde 52bin kişi destekleyecek.
Boey'den Ada hamlesi
Danımarkalı stoperi Victor Nelsson ve Fransız sağ beki Sacha Boey için İngiltere'den teklifler alan G.Saray, bu iki oyuncununsatışından 40 milyonEuro üzerinde gelirbekliyor. Her iki futbolcu için de İngiliz kulüpleri ile görüşmeler yapılırken Nelsson'a Tottenham talip. Boey ise dün menajerini değiştirerek İngiliz oyuncularıportföyünde bulunduranyeni şirketine geçti. Bu hamle İngiliz medyası tarafından "Premier Lig'e geliyor" olarak yorumlandı.